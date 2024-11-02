Римські канікули: що подивитися у столиці Італії

Рим з його стародавніми руїнами, величними пам’ятниками та жвавими вулицями вабить туристів з усього світу.

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Колізей

Не бачив Колізей - не бачив Рим!

Колізей - це одна з найвідоміших та найвидатніших історичних пам’яток не тільки Риму, але й всього світу.

Цей архітектурний шедевр, споруджений майже дві тисячі років тому, служив ареною для гладіаторських поєдинків та інших розважальних заходів.

Колізей (фото з мережі)

Пантеон

Пантеон - "храм всіх богів" у Римі, створений в період найвищого розквіту давньоримської архітектури.

Він є однією з найбільш вражаючих пам’яток стародавнього Риму, які збереглися до наших днів у неймовірно доброму стані.

Довгі століття під куполом будівлі поклонялися язичницьким богам, поки на початку 7 століття Пантеон не був перетворений в християнський храм.

Пантеон (фото з мережі)

Ватикан

Ватикан - резиденція Папи Римського, територія Святійшого Престолу (Престолу Святого Петра), центрального органу Католицької церкви.

Також всі знають Ватикан як найменшу державу світу. У ньому проживають всього 800 людей - в основному, це священники та церковні службовці.

Ватикан прославився своїми музеями, де зібрані видатні колекції живопису, скульптури та прикладного мистецтва. Це справжня скарбниця людства.

Також туристів приваблює головний католицький храм - собор Святого Петра на однойменній площі. Мабуть, за популярністю у туристів ця велична ватиканська будова анітрохи не поступається Колізею.

Ватикан (фото з мережі)

Фонтан Треві

Фонтан Треві - найбільший фонтан у Римі, заввишки 26 метрів та 20 метрів завширшки. Він є "найамбіційнішим" фонтаном у Римі в стилі бароко.

Фонтан славиться своєю вражаючою архітектурою, що втілює різноманітні міфологічні образи. Скульптурна композиція фонтану складається з фігури морського бога Нептуна на колісниці та його супутників.

Люди вірять, якщо кинути в фонтан монетку через ліве плече, повернувшись до нього спиною, людину чекатимуть любов, багатство і виконання бажань. Щороку з води виловлюється майже 1,5 млн євро, які йдуть у благодійний фонд.

Фонтан Треві (фото з мережі)

Пьяцца Венеція

Пьяцца Венеція - площа в центрі Риму. Це місце ще за часів Римської республіки було важливим транспортним пунктом, тут перетиналися Фламінієва дорога з Сервієвою стіною.

Через Пьяцца Венеція проходить відразу шість головних міських вулиць, по яких можна дістатися до інших визначних місць Риму. У центрі площі стоїть монумент Вітторіано, поруч розташований палац Бонапартів, а також мадам Лукреція - статуя, що розмовляє.

Пьяцца Венеція (фото з мережі)

Римський Форум

Римський Форум - площа в центрі Стародавнього Риму разом з прилеглими будівлями.

За часів Римської імперії там розміщувались ринки, величні храми та урядові будівлі. Сьогодні відвідувачі можуть оглянути залишки стародавніх споруд, таких як храм Сатурна, арка Септимія Севера та легендарні руїни римського сенату.

Римський Форум (фото з мережі)

Іспанські сходи

Іспанські сходи в стилі італійського бароко в центрі Риму визнані одними з найкрасивіших у Європі. Сходи починається на Площі Іспанії та ведуть на пагорб Пінчо.

Вони користуються популярністю не тільки у туристів, але й у самих римлян, серед яких доброю традицією вважається призначати зустрічі біля їх підніжжя.

Це визначне місце Риму рекомендують відвідувати навесні, коли починають цвісти азалії.

Іспанські сходи у Римі (фото з мережі)

Замок Святого Ангела

Замок Сант-Анджело (Замок Святого Ангела) - архітектурна пам'ятка Риму розташована у парку Адріана.

Слугувала вона спочатку мавзолеєм, згодом замком, резиденцією римських пап, їх скарбницею й одночасно в'язницею. Зараз у фортеці розміщується Військово-історичний музей.

Замок стоїть на березі мальовничої річки Тібр, через яку до нього веде пішохідний міст.

Фото: Замок Святого Ангела (wikipedia.org)