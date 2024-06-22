Вікенд у Берліні: що подивитися у столиці Німеччини за два дні

Берлін - одна з найбільш неоднозначних європейських столиць із 800-річною історією. Щороку місто відвідують понад 20 млн туристів.

Які відомі місця варто відвідати у Берліні - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Бранденбурзькі ворота

Ця тріумфальна неокласична арка - найвідоміший пам’ятник Берліна. Побудовані на початку 18 століття ворота є найкращим прикладом німецького класицизму. Висота пам'ятки - 20 метрів.

У 1871 році через ворота пройшлась урочиста хода прусських полків, що ознаменувало собою оголошення Німецької імперії. У 1933 році тут проходив знаменитий нацистський факельний хід та був проголошений "Тисячолітній Райх".

Після Другої світової війни Бранденбурзькі ворота стали один із символів возз'єднання Західного та Східного Берліна.

Фото: Бранденбурзькі ворота (wikipedia.org)

Рейхстаг

Будівля Райхстагу - знаменита історична будівля у Берліні, де у 1894-1933 роках засідав однойменний державний орган Німеччини - Райхстаг Німецької імперії та Райхстаг Веймарської республіки.

Колись ця будівля була символом нацизму та перемоги над ним у Другій світовій війні. Сьогодні Рейхстаг - це діюча будівля німецького парламенту (Бундестаг) та найвідоміший орієнтир у Берліні.

Найпривабливіша частина Райхстагу - це величезний скляний купол, що відкриває чудовий краєвид на центр Берліна.

Фото: Райхстаг (wikipedia.org)

Меморіальний комплекс "Берлінська стіна"

Меморіальний комплекс "Берлінська стіна" - меморіал про розділення Німеччини та зокрема Берліну стіною та вшанування жертв, що загинули, намагаючись перебратися зі східного Берліна в західний.

Стіна простояла майже 30 років та стала символом "холодної війни". Це був справжній кордон з пропускними пунктами та охороною. Після падіння стіни та об’єднання Німеччини в 1989 році її уламки поступово розтягнули на сувеніри. Деякі фрагменти конструкції вирішили зберегти як пам’ятник.

"Берлінська стіна" (фото з мережі)

Берлінський собор

Берлінський кафедральний собор - найбільша протестантська церква Німеччини.

Собор був побудований у 1905 році й замислювався як німецький аналог собору Св. Петра в Ватикані.

Будівля засліплює своєю урочистою та величною архітектурою. З оглядового майданчика храму відкривається чудовий панорамний краєвид на Берлін.

Вхід до собору платний, ці гроші йдуть на реставраційні роботи та підтримку будівлі у хорошому стані.

Фото: Берлінський кафедральний собор (wikipedia.org)

Палац Шарлоттенбург

Палац Шарлоттенбург - один з найвишуканіших прикладів архітектури бароко в Німеччини. Розташований він в однойменному районі Берліна.

Палац був побудований у 17 столітті та використовувався як королівська резиденція.

Перед палацом розташований парк в класичних традиціях французького та англійського ландшафтного мистецтва.

Фото: Палац Шарлоттенбург (wikipedia.org)

Площа Жандарменмаркт

Жандарменмаркт - площа в центрі Берліна. Вона вважається однією з найкрасивіших площ столиці Німеччини.

Центр композиції площі утворює Концертний зал, який з півночі (на панорамному знімку праворуч) обрамлює Французька церква, а з півдня - Німецький собор. Всі три споруди витримані в суворому класичному стилі.

У грудні на Жандарменмаркт встановлюється різдвяна ялинка та починає працювати ярмарок.

Фото: Площа Жандарменмаркт (wikipedia.org)

Галерея Іст-Сайд

Іст-Сайд - найбільша галерея просто неба у світі, загальна довжина якої становить 1,3 кілометра.

Розміщена вона на частині Берлінської стіни, яка збереглася після падіння.

У 1989 році понад 100 художників із 21 країни світу зібралися, щоб намалювали картини, присвячені миру та любові.

Саме тут знаходиться знамените графіті, який зображає братський поцілунок Леоніда Брежнєва та Еріха Хонеккера. Сюжет взято з фотографії, зробленої у 1979 році під час святкування 30-ї річниці заснування Німецької Демократичної Республіки.

Фото: малюнок поцілунку Брежнєва та Хонеккера (wikipedia.org)

Берлінська телевежа

Берлінська телевежа - найвища споруда Німеччини та четверта за висотою в Європі. Її висота - понад 360 метрів.

Крім випромінювання радіо- та телепрограм, споруда слугує оглядовою вежею та належить до найулюбленіших туристичних пам'яток Німеччини. Щорічно берлінську телевежу відвідує близько 1,2 млн осіб.

Берлінська телевежа (фото з мережі)

Музейний острів

Музейний острів - великий музейний квартал Берліна, внесений до списку спадщини ЮНЕСКО. Тут розміщені п’ять відомих берлінських музеїв: Старий музей, Новий музей, Стара національна галерея, Музей Боде, Пергамський музей.

Музейний острів знаходиться між двома рукавами річки Шпрее.

Фото: Музейний острів (wikipedia.org)