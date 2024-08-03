ua en ru
Сб, 03 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці

Варшава, Польща, Субота 03 серпня 2024 18:00
UA EN RU
Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці Фото: Вавшава, Польща (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Любителям цікавих подорожей не варто оминати столицю Польщі - Варшаву. Тут дзеркальні хмарочоси та жваві квартали відмінно гармонують з казковими палацами, мальовничими площами та затишними вуличками.

РБК-Україна зібрало найвідоміші місця Варшави, які варті вашої уваги.

Зміст:

Старе місто

Старе місто - найстаріший історичний район Варшави та одне з найвідоміших туристичних місць міста.

Старе місто включене до списку спадщини ЮНЕСКО. Воно охоплює одразу декілька визначних місць, серед яких Ринкова площа та Замкова площа.

Центром Старого міста є саме Ринкова площа з ресторанами, кав'ярнями та магазинами. Навколишні вулиці багаті середньовічною архітектурою, наприклад, міськими стінами, Варшавським барбаканом або Собором Святого Іоанна Хрестителя.

Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці

Старе місто у Варшаві (фото з мережі)

Королівський замок

Королівський замок у Варшаві - визначна пам'ятка історії та архітектури Польщі.

Він був побудований у 1618 році. До 18 століття тут жили король і його наближені, потім їх змінив сейм, а у 20 столітті замок став резиденцією президента.

Під час окупації Польщі нацистськими військами будинок на Замковій площі було повністю зруйновано. У ході масштабної реконструкції, до якої змогли приступити лише в 80-х роках минулого століття, вдалося відтворити не лише зовнішній вигляд резиденції польських королів, але і її інтер'єр.

Зараз Королівський замок використовується як музей.

Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці

Королівський замок у Варшаві (фото з мережі)

Лазєнковський палац

Лазєнковський палац (також Палац на воді, Палац на острові) - палацовий комплекс, розташований в парку "Королівські стежки" у Варшаві. Він збудований у стилі класицизму у 17-18 століттях.

Варто зазначити, що це була резиденція останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського. Інтер'єри, прикрашені картинами Рембрандта і Рубенса, були знищені під час війни, а реконструкція завершилася у 1964 році.

Палацовий комплекс складається з головної будівлі, купальні, Білого будиночка з галереями та павільйонами. Усередині основної будівлі розміщується художня галерея, де виставляється понад дві тисячі картин.

Палац оточує парк площею 76 гектарів (приблизно 120 футбольних полів).

Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці

Лазєнковський палац (фото з мережі)

Палац культури та науки

Палац культури та науки - один з найвищих хмарочосів у Польщі, розташований у центрі Варшави на площі Дефіляд. Архітектурний стиль - суміш архітектурного артдеко, соціалістичного реалізму і польського історизму.

Тут розташовані офіси, кінотеатри, магазини, ресторани, великий конференц-зал, музеї та виставкові галереї та навіть басейн.

Але туристів приваблює в першу чергу оглядовий майданчик на 30-му поверсі, звідки можна насолодитися панорамним видом на місто.

Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці

Палац культури та науки у Варшаві (wikipedia.org)

Вілянівський палац

Вілянівський палац - це садово-палацовий ансамбль, побудований в стилі бароко в кінці 17 століття. Він являє собою королівську резиденцію.

Будівля палацу і пишний сад, прилеглий до нього внесли до переліку найцінніших зразків польської культури.

На початку 19 століття на його території було відкрито один із перших у Польщі художніх музеїв. За часів нацистської окупації колекції музею було розграбовано, але потім їх повернули назад до Польщі.

Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці

Вілянівський палац (фото з мережі)

Національна художня галерея Захента

Національна галерея мистецтв Захента - музей сучасного мистецтва в центрі Варшави.

Основна мета галереї - представити та підтримати польське сучасне мистецтво та художників.

Маючи численні тимчасові виставки відомих зарубіжних художників, галерея також зарекомендувала себе на міжнародному рівні.

Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці

Національна галерея мистецтв Захента (wikipedia.org)

Центр науки "Коперник"

Центр науки "Коперник" - науковий музей, який розташований на березі річки Вісли у Варшаві.

У науковому центрі знаходиться понад 450 інтерактивних експонатів, за допомогою яких відвідувачі самі проводять експерименти. Центр є найбільшою установою в галузі наукових експериментів у Польщі й одним з найбільш передових в Європі.

Серед постійних експозицій, зокрема, є величезний маятник Фуко, який демонструє обертання нашої планети. До будь-якого експоната можна торкнутися і сфотографувати.

Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці

Центр науки "Коперник" (wikipedia.org)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які цікаві місця обов'язково потрібно відвідати у Мілані, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Берліні, Барселоні, Стамбулі та Амстердамі.

При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: статті з Wikipedia, офіційні сайти Музею науки "Коперник", Національної художнтої галереї Захента, Королівського замку та Лазєнковського палацу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Варшава
NEWS
Під ударом аеродром та нафтобази: що відомо про атаку Сил оборони на Росію
Під ударом аеродром та нафтобази: що відомо про атаку Сил оборони на Росію
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку