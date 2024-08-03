Перша подорож до Варшави: ТОП-7 найцікавіших місць польської столиці

Любителям цікавих подорожей не варто оминати столицю Польщі - Варшаву. Тут дзеркальні хмарочоси та жваві квартали відмінно гармонують з казковими палацами, мальовничими площами та затишними вуличками.

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Старе місто

Старе місто - найстаріший історичний район Варшави та одне з найвідоміших туристичних місць міста.

Старе місто включене до списку спадщини ЮНЕСКО. Воно охоплює одразу декілька визначних місць, серед яких Ринкова площа та Замкова площа.

Центром Старого міста є саме Ринкова площа з ресторанами, кав'ярнями та магазинами. Навколишні вулиці багаті середньовічною архітектурою, наприклад, міськими стінами, Варшавським барбаканом або Собором Святого Іоанна Хрестителя.

Старе місто у Варшаві (фото з мережі)

Королівський замок

Королівський замок у Варшаві - визначна пам'ятка історії та архітектури Польщі.

Він був побудований у 1618 році. До 18 століття тут жили король і його наближені, потім їх змінив сейм, а у 20 столітті замок став резиденцією президента.

Під час окупації Польщі нацистськими військами будинок на Замковій площі було повністю зруйновано. У ході масштабної реконструкції, до якої змогли приступити лише в 80-х роках минулого століття, вдалося відтворити не лише зовнішній вигляд резиденції польських королів, але і її інтер'єр.

Зараз Королівський замок використовується як музей.

Королівський замок у Варшаві (фото з мережі)

Лазєнковський палац

Лазєнковський палац (також Палац на воді, Палац на острові) - палацовий комплекс, розташований в парку "Королівські стежки" у Варшаві. Він збудований у стилі класицизму у 17-18 століттях.

Варто зазначити, що це була резиденція останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського. Інтер'єри, прикрашені картинами Рембрандта і Рубенса, були знищені під час війни, а реконструкція завершилася у 1964 році.

Палацовий комплекс складається з головної будівлі, купальні, Білого будиночка з галереями та павільйонами. Усередині основної будівлі розміщується художня галерея, де виставляється понад дві тисячі картин.

Палац оточує парк площею 76 гектарів (приблизно 120 футбольних полів).

Лазєнковський палац (фото з мережі)

Палац культури та науки

Палац культури та науки - один з найвищих хмарочосів у Польщі, розташований у центрі Варшави на площі Дефіляд. Архітектурний стиль - суміш архітектурного артдеко, соціалістичного реалізму і польського історизму.

Тут розташовані офіси, кінотеатри, магазини, ресторани, великий конференц-зал, музеї та виставкові галереї та навіть басейн.

Але туристів приваблює в першу чергу оглядовий майданчик на 30-му поверсі, звідки можна насолодитися панорамним видом на місто.

Палац культури та науки у Варшаві (wikipedia.org)

Вілянівський палац

Вілянівський палац - це садово-палацовий ансамбль, побудований в стилі бароко в кінці 17 століття. Він являє собою королівську резиденцію.

Будівля палацу і пишний сад, прилеглий до нього внесли до переліку найцінніших зразків польської культури.

На початку 19 століття на його території було відкрито один із перших у Польщі художніх музеїв. За часів нацистської окупації колекції музею було розграбовано, але потім їх повернули назад до Польщі.

Вілянівський палац (фото з мережі)

Національна художня галерея Захента

Національна галерея мистецтв Захента - музей сучасного мистецтва в центрі Варшави.

Основна мета галереї - представити та підтримати польське сучасне мистецтво та художників.

Маючи численні тимчасові виставки відомих зарубіжних художників, галерея також зарекомендувала себе на міжнародному рівні.

Національна галерея мистецтв Захента (wikipedia.org)

Центр науки "Коперник"

Центр науки "Коперник" - науковий музей, який розташований на березі річки Вісли у Варшаві.

У науковому центрі знаходиться понад 450 інтерактивних експонатів, за допомогою яких відвідувачі самі проводять експерименти. Центр є найбільшою установою в галузі наукових експериментів у Польщі й одним з найбільш передових в Європі.

Серед постійних експозицій, зокрема, є величезний маятник Фуко, який демонструє обертання нашої планети. До будь-якого експоната можна торкнутися і сфотографувати.

Центр науки "Коперник" (wikipedia.org)