Вікенд у Парижі: які місця обов'язково потрібно відвідати у столиці Франції

Париж - столиця закоханих, центр мистецтва та палацової європейської архітектури. Для більшості туристів саме це французьке місто асоціюється з романтикою.

Які відомі місця варто відвідати у Парижі - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Ейфелева вежа

Ейфелева вежа - найвідоміший та найвпізнаваніший символ Парижу, та й всієї Франції.

Вежу названо на честь її конструктора - Густава Ейфеля. Сам Ейфель називав її "300-метровою вежею"), інша, народна назва - "Залізна пані".

Щорічно цю популярну пам'ятку відвідує понад 6 мільйонів людей, адже це одне з "найінстаграмніших" місць Парижу.

Ейфелева вежа являє собою металеву конструкцію 324 метри у висоту з ліфтами, оглядовим майданчиком, ресторанами та маяком на вершині.

Фото: Ейфелева вежа (wikipedia.org)

Музей Лувр

Лувр - один з найбільших музеїв світу, розташований на правому березі річки Сена у Парижі.

Спочатку він був резиденцією французьких королів. У 1682 році Людовик XIV переніс свою резиденцію у Версальський палац, і Лувр перетворився в місце зберігання королівської колекції.

Зараз Лувр демонструє понад 300 тисяч експонатів від найдавніших часів до 19 століття на виставковій площі 72 735 кв. м. Саме у цьому музеї зберігається знаменита картина "Мона Ліза", створена Леонардо да Вінчі.

Фото: Лувр (wikipedia.org)

Тріумфальна арка

У центрі площі Шарля де Голля в Парижі розташована відома в усьому світі Тріумфальна арка. Вона вважається одним із яскравих символів міста. Будівництво вежі тривало понад три десятки років.

З чотирьох сторін пам’ятник прикрашений скульптурними групами, які присвячені військовим перемогам та досягненням Французької революції.

Фото: Тріумфальна арка (wikipedia.org)

Нотр-Дам-де-Парі

Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) - кафедральний храм Паризької архідіоцезії, присвячений Діві Марії. Це один з найпрекрасніших витворів готичного мистецтва.

Головний західний фасад собору вражає уяву величезним скульптурним панно, на якому висічені різні сюжети з Євангелія. На верхній частині Нотр-Дам де Парі знаходяться зображення і статуї фантастичних істот: химер і горгуль.

Вінчає будівлю собору шпиль, виготовлений з дерева і покритий свинцем. Його заснування розташоване біля підніжжя бронзових статуй апостолів. А над центральним входом знаходиться містичне зображення Страшного суду.

Вражає незвичайний інтер'єр храму. На його стінах відсутній живопис, і єдиною прикрасою цього приміщення є різноманітні вітражі, виготовлені ще в епоху середньовіччя.

У 2019 році в Нотр-Дам-де-Парі сталася сильна пожежа, внаслідок якої обвалився шпиль та згоріло повністю дві третини даху собору.

Фото: Тріумфальна арка (wikipedia.org)

Єлисейські поля

Єлисейські Поля - одна з головних магістралей Парижа. Вона вважається найдорожчою вулицею у світі поряд з П’ятою авеню в Нью-Йорку та Оксфорд-стріт у Лондоні.

Вулиця тягнеться майже на 2 км від Тріумфальної арки до площі Згоди.

Ця вулиця відома на весь світ своїм величним стилем і величезною кількістю шикарних магазинів, готелів та ресторанів.

Фото: Єлисейські Поля (wikipedia.org)

Версальський палац

Версальський палац (або Версаль) - палацово-парковий ансамбль в паризькому передмісті, знаменита резиденція французьких монархів.

Ансамбль Версаля фактично став вираженням ідей абсолютної монархії, коли двір короля став єдиним центром життя королівства, а король практично його не полишав. До палацу, як до центру держави, мали сходитись всі головні магістралі нового міста і всі головні алеї парку.

На сьогодні комплекс Версальського замку включений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Версальський палац (wikipedia.org)

Монмартр

Монмартр - назва 130-метрового пагорба на півночі Парижа, де існувало давньоримське поселення. В 1860 році Монмартр став частиною міста, давши назву 18-му муніципальному округу.

Пагорб Монмартр - найвища точка Парижа. На вершині пагорба знаходиться базиліка Сакре-Кер, одна з найпопулярніших пам'яток архітектури французької столиці.

Піднятися на Монмартр можна знаменитими сходами або за допомогою фунікулера.

Монмартр (фото з мережі)

Площа Бастилії

Площа Бастилії - площа в Парижі, побудована на місці фортеці Бастилія, зруйнованої під час Великої французької революції. Площа місцем перетину більш ніж десяти вулиць та бульварів.

У центрі площі знаходиться 80-метрова Липнева колона, присвячена подіям революції 1830 року. Також тут розташована Опера Бастилії.

Сьогодні площа Бастилії - один із культурних центрів Парижа. Тут відбуваються різноманітні концерти та виставки.

Площа Бастилії (фото з мережі)