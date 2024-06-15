Що подивитись у Барселоні: 10 найпопулярніших місць

Столиця Каталонії й друге за величиною і значущістю місто Іспанії - колоритна та гостинна Барселона. Це одне з небагатьох міст зі своєю яскравою індивідуальністю, яке обов'язково потрібно побачити.

Які відомі місця варто відвідати у Барселоні - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Храм Саграда Фамілія

Храм Святого Сімейства (Саграда Фамілія) - католицька церква у силі модерн. Її будівництво почалось 1882 року та триває донині.

Будують його за унікальним проектом знаменитого архітектора Антоніо Гауді й виключно на благодійні пожертвування.

Саграда Фамілія вважається однією з найбільш відвідуваних у світі визначних пам’яток. Гості Барселони годинами стоять в черзі, щоб піднятися на дзвіницю та помилуватися химерними інтер'єрами.

Фото: Храм Саграда Фамілія (wikipedia.org)

Парк Гуель

Це міський парк, над створенням якого працював Антоніо Гауді. Територію прикрашають фігури, скульптури та будинки, створені знаменитим архітектором.

Парк Гуель побудовано в характерному для Гауді стилі, йому притаманні звивисті форми, криві лінії тощо. Парк розміщений у центрі Барселони, але чітко відокремлений від нього. Він знаходиться на узвишші, над центральною частиною міста, і його спокійна умиротворена атмосфера протиставлена метушні ділових кварталів Барселони.

Фото: Парк Гуель (wikipedia.org)

Готичний квартал

Готичний квартал - один з чотирьох кварталів, які входять до міського району Барселони Старе місто.

Цей лабіринт вузьких старовинних вуличок, розташований між бульваром Ла Рамбла і вулицею Лайетана.

Тут розташовується безліч цікавих пам’яток. Старовинні кам'яні будинки 14-15 століття розділяють вузькі вулиці, а на перших поверхах будівель розташовуються традиційні тапас-бари.

Окрім того, тут є й сучасні магазини, модні ресторани та нічні клуби.

Готичний квартал у Барселоні (фото з мережі)

Площа Іспанії

Площа Іспанії - одна з центральних міських площ, що знаходиться біля підніжжя гори Монжуїк.

У центрі круглої площі розташований величезний та високий монумент-фонтан з численними скульптурами. Періодично тут проходять яскраві світломузичні вистави.

Фото: Площа Іспанії в Барселоні (wikipedia.org)

Площа Каталонії

Площа Каталонії - центральна площа каталонської столиці, одна з найбільших у Барселоні. Займає площу близько 5 гектарів.

Звідси стартують основні міські маршрути. До того ж на площі сходяться кордони старих і нових районів Барселони.

На площі Каталонії зупиняються туристичні автобуси та транспорт, що веде в аеропорт та передмістя. Місце популярне та завжди багатолюдне, навіть в нічні години.

Площа Каталонії (фото з мережі)

Музей Пікассо

Музей знаменитого іспанського художника 20 ст. Пабло Пікассо має одну з найбільший колекцій його картин. Це один з найпопулярніших і найвідвідуваніших музеїв Каталонії. Він розташований у п'яти сусідніх середньовічних палацах Готичного кварталу Барселони.

Крім самих картин Пікассо тут є експозиції кераміки, гравюр, фотографій. На території музею періодично проходять лекції, на яких розповідається про життя і творчість відомого художника.

Музей Пікассо (фото з мережі)

Старий порт

Старий порт є одним з найулюбленіших місць для прогулянок як жителів міста, так і туристів.

Крім того, це чи не найбільш популярне місце для шопінгу в Барселоні. Також саме звідси починаються водні екскурсії по порту та ходить фунікулер на гору Монжуїк.

Старий порт у Барселоні (фото з мережі)

Ла Рамбла

Ла Рамбла - найвідоміший бульвар Барселони довжиною майже в одну милю, розташований між площею Каталонії та Старим Портом.

Насправді Ла Рамбла - це не одна довга вулиця, а кілька коротких, кожна з яких має слово "рамбла" у своїй назві.

Візитівками Ла Рамбли є міми (живі статуї) та кишенькові злодії, які часто грабують туристів навіть вдень.

Фото: Бульвар Ла Рамбла у Барселоні (wikipedia.org)

Тріумфальна арка

Тріумфальна арка побудована до Всесвітньої виставки 1888 року. Саме під нею можна було проїхати до центрального входу виставки.

Арка зведена з червоної цегли та прикрашена каменем та керамічною плиткою. Стиль - неомавританський.

В якості прикрас арки використані 50 гербів - самої Барселони та інших іспанських провінцій. На колонах з каменю вирізані кажани.

Фризи по боках прикрашено фігурами, які алегорично представляють сільське господарство та промисловість, а також торгівлю та мистецтво.

Тріумфальна арка в Барселоні (фото з мережі)

Будинок Бальо

Будинок Бальо - це знаменитий архітектурний пам’ятник, розташований в центрі Барселони. Він був побудований архітектором Антоніо Гауді у 1904-1906 роках та дотепер є одним з найяскравіших прикладів його творчості.

Будинок виконаний у стилі каталонського модерну і є одним з найяскравіших прикладів цієї мистецької течії. Іноді будівлю називають "будинком з кістками" через те, що балкони віддалено нагадують черепи з дірками на місці носа та очей.

Фото: Будинок Бальо (wikipedia.org)

Деякі мистецтвознавці порівнюють балкони з венеційськими карнавальними масками та вказують на те, що фасад будинку нагадує морські хвилі.

Насправді така форма елементів фасаду є алегоричною оповіддю легенди про Святого Юрія (Георгія) Змієборця, що вбиває дракона. Форма даху будинку нагадує спину дракона, дерев'яні сходи всередині будинку нагадують його хребет, а дахівка на даху - луску на шкірі тварини.

На даху встановлено хрест - цей елемент для дизайну житлових приміщень Гауді використовував досить часто.

Фото: Будинок Бальо (wikipedia.org)