Що можна побачити в Мілані за один день: найцікавіші місця європейської столиці моди

Неможливо уявити людину, яка не хотіла б вирушити до європейської столиці моди, розташованої на півночі Італії. Мілан має багату, давню історію та буквально наповнений творами мистецтва й архітектурними шедеврами.

Зміст:

Міланський собор

Міланський кафедральний собор - це величне готична будівля по праву є символом Мілана та одним з головних його прикрас. Його будівництво якої тривало 600 років.

Зведений собор із білого мармуру. Його перлинно-білий фасад, прикрашений 135 шпилями та 3400 скульптурами, вражає туристів своєю красою.

Він є одним з найбільших соборів світу. Загальна довжина храму становить 158 метрів, ширина поперечного нефа - 92 м, висота від основи до найвищого шпиля - 106,5 м.

Не менш вражає і внутрішнє оздоблення собору - тут можна побачити найбільші у світі вітражі з біблійними сюжетами. Найстарішому вітражеві близько 500 років.

Фото: Міланський собор (wikipedia.org)

Замок Сфорца

Замок Сфорца (Кастелло Сфорцеско, з іт. Castello Sforzesco) був зведений у 15 столітті, а його декоруванням займався сам Леонардо да Вінчі, якому присвячено окрему залу всередині.

Експозиція замку включає рідкісні предмети мистецтва, предмети повсякденності італійських вельмож епох Середньовіччя, Відродження і Бароко, а також витончені старовинні меблі.

У музеї розташовуються:

остання робота Мікеланджело "П'єта Ронданіні";

полотна Андреа Мантенья, Белліні, Філіппіно Ліппі, Корреджо і Понтормо;

унікальна виставка музичних інструментів.

Фото: Замок Сфорца (wikipedia.org)

Галерея Віктора Еммануїла II

Мілан це справжній рай для шопінгу. Одним з найбільш відвідуваних місць, мабуть, можна назвати європейську торгову галерею імені Вітторіо Еммануеле II.

Вона поєднує дві історичні площі кафедрального собору - Дуомо та легендарного театру опери Ла Скала. Місце відоме не лише брендовими бутіками, тут можуть знайти наснагу поціновувачі архітектури, завдяки продуманому та вишуканому архітектурному ансамблю.

Пасаж виконаний у формі латинського хреста зі скляними дахами та величезним куполом у центральній частині. Усередині можна побачити картини зі смальти, фрески, скульптури, ліпнину та підлогу з гербами із мозаїки. Здається, ніби опинився всередині величезного калейдоскопа.

Фото: Галерея Віктора Еммануїла II (wikipedia.org)

Театр Ла Скала

Театр Ла Скала по праву вважається найкращою оперною сценою світу. За суворим та скромним фасадом неокласичної будівлі ховається розкішний глядацький зал.

Сама будівля зовні дуже скромна, побудована за проектом Джозеппе П'єрмаріне. Вона має дивовижну особливість - це акустика залу. Якщо врахувати, що на сцені виступають лише зірки світового рівня, то кожна постановка - своєрідний шедевр.

Фото: Театр Ла Скала (wikipedia.org)

Інтер'єр оперного театру цілком відповідає як рівню мистецтва, так і вимогам обов'язкового дрес-коду: все пронизане розкішшю. Золото, оксамит, великосвітський антураж - все це підкреслює рівень величі самого місця і того, що відбувається на сцені.

Театр Ла Скала (фото з мережі)

Королівський палац

В історичному центрі Мілана, на площі Дуомо, знаходиться Королівський палац (Palazzo Reale di Milano).

Будівля була побудована в 12 столітті як міська ратуша. А в 15 столітті до влади прийшов Франческо Сфорца і споруду перебудували - у ній розмістилася герцогська резиденція.

Остаточний сучасний вид палац набув під час правління Габсбургів. У 17 столітті, в одному із залів першого поверху, розміщувався перший у Мілані постійний театр.

У роки Другої світової війни будівля постраждала від бомбардувань - було зруйновано дах і почалася сильна пожежа. Знаменитий Зал каріатид, у якому проводили грандіозні королівські прийоми, втратив у вогні знамениту ліпнину, розкішний розпис стелі та картини Аппіані.

Реставрація проходила у кілька етапів: перший - у 1960-х, а другий - у 2000-х роках.

Зараз Королівський палац став центром соціального та культурного життя Мілана.

Королівський палац у Мілані (фото з мережі)

Арка Миру

Арка Миру (Arco della Pace) - це архітектурна пам'ятка у стилі неокласицизму.

Парадокс полягає в тому, що спочатку проект був задуманий як данина перемозі Наполеона, проте тривале будівництво кардинально змінило початковий задум до моменту завершення його будівництва в 1838 році. У результаті змістом цієї історичної споруди у центрі стало протилежне значення - Арка Миру стала символом завершення наполеонівських воєн.

Споруді у формі арки з колонами особливу пишність надають кінні статуї богині перемоги, розташовані на вершині монумента. На фронтоні розміщені алегоричні образи річкових богів, що позначають головні річки Ломбардії, в середині споруди знаходяться панно, присвячені значним для історії країни подіям: падіння Наполеона і сюжети австрійського правління.

Фото: Арка Миру (wikipedia.org)

Музей науки та технології Леонардо да Вінчі

Відкритий у будівлі старовинного монастиря епохи пізнього Середньовіччя національний музей імені Леонардо да Вінчі сьогодні став сховищем найбільших зборів технічних винаходів геніального італійського творця.

Напевно, це один із самих пізнавальних музеїв Мілану: цілих три поверхи, присвячених всіляким технічних винаходів людини. Тут ви знайдете все, починаючи від парового двигуна і закінчуючи підводним човном. Радіохвилі та електрика, телебачення і телеграф, годинник і астрономічні прилади - тут буде цікаво і дорослим, і дітям.

Музей науки та технології Леонардо да Вінчі (фото з мережі)

Парк Семпіоне

Парк Семпіоне - найбільша зелена зона Мілана, розташована навпроти Палацу Сфорца. Територія прикрашена фонтанами та скульптурами. Це ідеальне місце для відпочинку, пікніка або пішої прогулянки.

У парку зібралося безліч визначних пам'яток, завдяки яким можна загалом ознайомитися з італійською архітектурою 19 століття. Кожна доріжка парку іменна, присвячена пам'яті творчих особистостей, таких як Шекспір, Ібсен, Шиллер, Готьє.

Парк Семпіоне (фото з мережі)