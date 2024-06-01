Статуя Свободи, Таймс Сквер і не тільки: 10 місць, які варто відвідати у Нью-Йорку

Нью-Йорк - американський мегаполіс, у якому мріє побувати кожен. Хмарочоси Манхеттена, Статуя Свободи, Центральний парк та знамениті мости, без перебільшення, знайомі всьому світу.

Які відомі місця варто відвідати у Нью-Йорку - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Статуя Свободи

Статуя Свободи (англ. Statue of Liberty) - національний пам'ятник США, символ свободи, демократії та справедливості. Це одна з найзнаменитіших скульптур не лише у США, а й у всьому світі. Статуя - подарунок французьких громадян до сторіччя американської революції.

Висота статуї - 93 метри разом із постаментом. Знаходиться вона на острові Свободи, куди можна потрапити на поромі. Щоб дістатись оглядового майданчика (корони статуї) доведеться подолати чималий шлях, а саме - понад 350 сходинок. Однак воно того варте.

Статуя Свободи (фото з мережі)

Таймс Сквер

Таймс Сквер (англ. Times Square) - знаменита площа Нью-Йорку, розташована на перетині вулиць Бродвей і Сьома авеню.

Названа вона на честь газети New York Times, редакція якої знаходиться в одному з хмарочосів.

Це жваве місце, з цілодобово працюючими гігантськими екранами та ілюмінаціями вітрин численних магазинів. На Таймс Сквер знаходяться філія лондонського Музею мадам Тюссо, театральна вулиця Великий білий шлях, величезний магазин іграшок і не тільки.

Фото: Таймс Сквер (wikipedia.org)

Центральний парк

Центральний парк (англ. Central Park) у Нью-Йорку є одним із найбільших у США. Він розташований на острові Манхеттен і має прямокутну форму. Довжина парку - близько 4 кілометрів, ширина - близько 800 метрів, загальна площа - 3,41 кв.км.

Парк відвідують приблизно 25 мільйонів осіб на рік. Він є найвідвідуванішим парком у США, а його показ у багатьох фільмах і телевізійних шоу зробив парк одним із найзнаменитіших у світі.

Мешканці міста люблять цей парк за те, що в ньому дійсно можна відпочити від метушні та розслабитися на тлі природи.

Фото: Центральний парк (wikipedia.org)

Бруклінський міст

Бруклінський міст (англ. Brooklyn Bridge) - один з найстаріших підвісних мостів у США. Міст сягає довжини 1825 метрів. Міст проходить над протокою Іст-Рівер і сполучає два райони - Манхеттен і Бруклін.

На момент завершення будівництва, яке тривало 13 років, він був найбільшим підвісним мостом у світі та першим мостом, у конструкції якого використовувались сталеві троси.

Міст складається з трьох функціональних зон. Дві смуги призначені для автомобілістів, а одна - центральна і піднесена над проїжджаючими машинами - для пішоходів і велосипедистів.

Фото: Бруклінський міст (wikipedia.org)

Бродвей

Бродвей (англ. Broadway - широкий шлях) - назва найдовшої вулиці Нью-Йорка (понад 25 км), що протягнулася через весь Манхеттен, Бронкс і далі на північ.

Згідно з історією, засновниками Бродвею стали індіанці, що йшли із південної сторони острова на північ. Так і повелося: на півдні Бродвею можна спостерігати типову для епохи колоніального світу архітектуру, а вже у напрямку на північ розташовані сучасні будинки, магазини та іншими пам'ятками, які не мають аналогів.

У світі Бродвей широко відомий як головне місце зосередження нью-йоркських театрів, з їхніми всесвітньовідомими та популярними театральними постановками, мюзиклами та шоу.

Фото: Бродвей (wikipedia.org)

Емпайр-Стейт-Білдінг

Емпайр-Стейт-Білдінг (англ. Empire State Building) - хмарочос висотою 381 м (448 м з антеною), що має 102 поверхи, зведений у стилі ар-деко в окрузі Манхеттен. Він став першою будівлею у світі, яка мала понад 100 поверхів.

Хмарочос також відомий завдяки кінематографу - саме на нього підіймалася гігантська горила у фільмі "Кінг-Конг.

Для відвідування відкриті два оглядові майданчики, піднявшись на які, можна побачити весь Нью-Йорк. З будівлі відкривається один з найкрасивіших видів на місто. У ясну погоду можна побачити об'єкти на відстані до 100 км і більше. Звідти видно чотири сусідні штати.

Фото: Емпайр-Стейт-Білдінг (wikipedia.org)

Музей "Метрополітен"

Музей "Метрополітен" (англ. Metropolitan Museum of Art) - найбільший музей Нью-Йорка, який знаходиться у центрі Манхеттена. Також він четвертий за відвідуваністю та площею музей у світі.

У колекції музею налічується понад 2 млн шедеврів світового мистецтва, які охоплюють 5000-річну історію культури людства з усіх куточків світу.

Фото: Музей "Метрополітен" (wikipedia.org)

Манхеттенський міст

Манхеттенський міст (англ. Manhattan Bridge), що з’єднує райони Нью-Йорка Нижній Манхеттен та Бруклін, є одним з трьох підвісних мостів через Іст-Рівер. Він розташований між Бруклинским і Вільямсбургським мостамию

Міст піднятий над водою на 40 метрів, його загальна довжина становить понад 2 тисячі метрів, а довжина основного прольоту - 448 метрів.

Манхеттенський міст - двоярусний. На верхньому ярусі розташовані чотири смуги для легкових транспортних засобів, розділені між двома дорогами з протилежними напрямками руху.

Нижній рівень має по центру три автомобільні смуги, а по обидва боки від них розташовані чотири залізничні колії нью-йоркського метро (по дві з кожної сторони), а також пішохідна та велосипедна доріжки.

Манхеттенський міст (фото з мережі)

Собор Святого Патрика

Собор Святого Патрика (англ. St. Patrick's Cathedral) - це найбільший, побудований у неоготичному стилі, католицький храм США. Собор внесено до реєстру національних історичних пам'яток Сполучених Штатів.

Крім унікального екстер'єру, храм привертає внутрішнім оздобленням - мармуровими колонами, художніми роботами та статуями святих.

Фото: Собор Святого Патрика (wikipedia.org)

Волл-стріт

Волл-стріт (англ. Wall Street) - назва невеликої вузької вулиці в нижній частині Манхеттена, яка йде від Бродвею до набережної річки Іст-Ривер.

Фото: Волл-стріт (wikipedia.org)

Волл-стріт вважається історичним центром фінансового району Нью-Йорка. Вулиця знаменита тим, що на ній розташована Нью-Йоркська фондова біржа. У переносному сенсі назва Волл-стріт означає як саму біржу, так і весь фондовий ринок США.

До того ж на Волл-стріт виходять чудові фотографії біля символу вулиці бронзового бика біля Боулінг-Грін-парку. Існує повір'я, що якщо його погладити та взяти за роги, вас переслідуватиме фінансовий успіх.

Бронзовий бик на Волл-стріт (фото з мережі)