Куди піти та що подивитися у Лондоні: 10 найцікавіших місць

London is the capital of Great Britain. Скільки разів, повторюючи цю фразу, ви подумки уявляли себе в цьому місті? Лондон - величне місто з багатовіковою історією та культурною спадщиною, яке приваблює туристів своєю різноманітністю та красою.

При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: статті з Wikipedia, "Історія та архітектура Лондонського Тауера", офіційний сайт Букінгемського палацу, Вестмінстерського палацу, Лондонської національної галереї.

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Біг-Бен

Почати прогулянку варто з класики - символу Лондона, який часто місцеві називають Великою Дзвіницею, а з 2012 року він офіційно називається Вежею Єлизавети.

Пропустити цю пам'ятку Лондона вам не вдасться - Біг-Бен є головним орієнтиром у місті. Цей готичний годинниковий будинок розташований на північному березі річки Темза і є частиною Вестмінстерського палацу. Його висота становить 96 метрів.

Ця культова годинникова вежа знялася в сотнях фільмів, а її зображення друкують скрізь, від футболок до шпалер, що робить її однією з найбільш впізнаваних споруд у світі.

Вежа виглядає неймовірно вдень, але незабутнє враження на всіх відвідувачів справляє її вигляд вночі, коли вона яскраво підсвічується вздовж Темзи.

Фото: Біг-Бен (wikipedia.org)

Трафальгарська площа

Трафальгарська площа - це одна з найбільш відомих та мальовничих площ у центрі Лондона, яка відіграє важливу роль у житті міста та стала своєрідним символом британської культури.

Знаменита своєю історією та вражаючою архітектурою, площа служить платформою для різноманітних подій та виставок. У центрі стоїть Колона Нельсона, монументальна споруда, що вшановує героїчні досягнення британського адмірала Гораціо Нельсона під час битви з французами при Трафальгарі у 1805 році.

Ще один цікавий факт - саме з цієї площі у 1945 році Вінстон Черчилль оголосив народу Великої Британії про закінчення Другої світової війни.

Площа оточена чотирма монументальними левами та декількома великими фонтанами, додаючи місцю урочистості та масштабності. Трафальгарська площа перетворилася не просто на центральний відкритий простір міста, але і на одну з найвідоміших міських площ світу, ставши популярним місцем для туристів.

Фото: Трафальгарська площа (wikipedia.org)

Букінгемський палац

Це Королівський палац - офіційна резиденція правлячої династії в Лондоні. У будівлі близько 800 кімнат, а навколо по периметру у 20 гектарів розкинулося ціле "місто" для внутрішнього користування королівських осіб: госпіталь, відділення поліції, пошта, ресторан.

Палац будувався для герцога Букінгемського в 18 столітті, але був викуплений королем Георгом III. Офіційною резиденцією став після вступу на престол королеви Вікторії.

Фото: Букінгемський палац (wikipedia.org)

Лондонський Тауер

Лондонський Тауер - фортеця, що стоїть на північному березі Темзи..

Тауер відомий як в’язниця для знатних осіб та в’язнів королівської крові. Час від часу він ставав резиденцією монархів. Тільки в середині 20 століття Тауер перестав виконувати функції в’язниці.

Зараз Тауер - це музей, присвячений історії міста. Головний експонат - королівська корона

Фото: Лондонський Тауер (wikipedia.org)

Колесо огляду "Лондонське око"

Ось на що дійсно варто витратитися, так це на колесо огляду "Лондонське око". Воно було побудоване у 1999 році та вважається найбільшим у світі. Це, безумовно, найкращий оглядовий майданчик міста та одне з визначних місць Лондона.

Висота конструкції 136 метрів, що приблизно відповідає 45-ти поверховому будинку. Колесо встановлено на березі Темзи, з нього відкривається краєвид на весь Лондон.

Пасажири можуть розміститися в одній з 32 закритих кабін-капсул, які символізують 32 райони міста. Повний оберт відбувається за пів години.

Фото: Колесо огляду "Лондонське око" (wikipedia.org)

Тауерський міст

Незвичайний дизайн Тауерського мосту робить його легко впізнаваним: на вражаючих річкових опорах розташовуються дві вежі в готичному стилі висотою 64 метри, з’єднані підйомними прольотами та пішохідними галереями. В одній з веж мосту працює музей.

Головна особливість цього мосту полягає в тому, що він є підйомним і розташований нижче за всі інші мости над Темзою. Міст отримав свою назву через розташування поруч із Тауером.

Хоча спочатку місцеві мешканні вважали міст потворним, та все ж згодом він став не лише ключовою транспортною артерією, але й визначним місцем Лондона.

Фото: Тауерський міст (wikipedia.org)

Вестмінстерський палац

Вестмінстерський палац - величне архітектурне диво та епіцентр політичного та історичного життя Великої Британії. Збудований в 11 столітті та розташований на березі річки Темзи, він мав призначення як королівський двір в якому постійно проживали королі зі своїми родинами.

З 16 століття Вестмінстерський палац є місцем засідань парламенту та офіційних подій. Хоча після цього часу палац пройшов багато перебудов та реконструкцій, та все ж зберіг свою важливість як символ британської демократії та культурного спадку.

Фото: Вестмінстерський палац (wikipedia.org)

Національна галерея

Лондонська національна галерея - найбільший музей в країні, де виставлено понад 2000 зразків західноєвропейського живопису, починаючи з 12 століття.

Галерея була створена в 1839 році. З того часу колекція постійно поповнюється. Як і багато подібних місць, музей неможливо обійти за одне відвідування, потрібно повернутися до нього кілька разів, щоб подивитися на всі експозиції. Також в Лондонській галереї можна послухати аудіокниги та лекції про мистецтво.

Фото: Лондонська національна галерея (wikipedia.org)

Собор Святого Павла

Собор Святого Павла, розташований на пагорбі Ладгейт Хілл, є визначним архітектурним шедевром та символом духовності Лондона.

Історія цього храму сягає раннього середньовіччя, коли на цьому місці зводилися перші християнські церкви. Після реформ Генріха VIII католицький собор, що існував тут раніше, зазнав занепаду, і лише руїни залишились на вершині пагорба.

У 17 столітті розпочалося будівництво зовсім нового собору за проектом видатного архітектора, сіра Крістофера Рена. Собор Святого Павла був завершений у 1708 році й він став визначною спорудою англійського класицизму. У храмі поховано багато відомих людей Великої Британії. Серед них Вінстон Черчилль та адмірал Гораціо Нельсон.

Фото: Собор Святого Павла (wikipedia.org)

Вулиця Оксфорд-стріт

Оксфорд-стріт - одна з найвідоміших лондонських торгових вулиць. Щорічно її відвідує понад 100 млн осіб.

Перш за все відвідування вулиці цікаво всім, хто стежить за модою та любить шопінг. На відносно невеликому просторі (довжина Оксфорд-стріт всього 2,4 км) знаходиться понад 500 магазинів, серед яких бутики світових брендів, великі сімейні супермаркети та магазини з товарами категорії мас-маркет.

Фото: вулиця Оксфорд-стріт (wikipedia.org)