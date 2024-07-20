Подорож до Амстердаму: найцікавіші місця столиці Нідерландів

Які відомі місця варто відвідати в Амстердамі - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Площа Дам

Площа Дам - центральна площа Амстердама, бізнесове й культурне осереддя міста й всієї країни.

Назва площі, як і всього міста, пов'язана з її початковою функцією - дамби на річці Амстел. Побудована приблизно в 1270 році ця гребля вперше сполучила поселення на обох берегах річки.

Дамба поступово зміцнювалася й у підсумку стала досить широкою для виникнення справжньої міської площі, а згодом стала осередком, навколо якого будувалося місто.

На площі розташовані знамениті будівлі й проводяться численні заходи, що робить її одним з найвідоміших місць в Амстердамі.

Фото: Площа Дам (wikipedia.org)

Рейксмузеум

Державний музей або Рейксмузеум - одна з найбільш впізнаваних будівель Амстердама. Це справжня скарбниця Нідерландів, величезний художній музей, який тягнеться по набережній одного з каналів на цілий квартал.

Експозиції музею розповідають про історію мистецтва Нідерландів. Постійна експозиція музею включає значну колекцію шедеврів золотої доби голландського живопису, а також різноманітну графіку, скульптуру, зразки декоративного мистецтва тощо.

Фото: Рейксмузеум (wikipedia.org)

Канали Амстердама

Одним із головних символів міста є його канали. Прогулянка човном - чудовий спосіб побачити Амстердам з іншого ракурсу. Ви зможете насолодитися видами старовинних будинків, мальовничих мостів та затишних кафе.

Загальна протяжність мережі каналів в межах міста - приблизно 75 кілометрів. Всього налічується 165 водних шляхів, які з'єднують між собою понад 500 мостів різної величини. Ними ходять тільки невеликі прогулянкові судна та приватні човни.

Один з каналів в Амстердамі (фото з мережі)

Королівський палац​

​​​​​​Королівський палац Амстердама - один з трьох палаців у Нідерландах, які перебувають у віданні монарха. Розташований він у столиці країни на площі Дам.

Палац був побудований у 17 столітті та використовувався як амстердамська ратуша, але пізніше був переданий у володіння монархів.

Зараз це офіційна резиденція королівської династії Нідерландів, де проводяться офіційні заходи. У численних залах і галереях палацу виставлені картини видатних голландських художників.

Фото: ​​​​​​Королівський палац в Амстердамі (wikipedia.org)

Музей мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо в Амстердамі - це філія лондонського музею воскових фігур. Він був відкритий ще в 1971 році, але на відому площу Дам він переїхав лише у 1991 році.

У музеї можна побачити воскові постаті як відомих історичних особистостей, і сучасних знаменитостей.

Музей мадам Тюссо в Амстердамі (фото з мережі)

Музей Ван Гога

Музей Ван Гога - художній музей в Амстердамі, присвячений життю і творчості нідерландського художника Вінсента ван Гога.

Колекція музею складається із 200 полотен і близько 500 малюнків, чотирьох альбомів із начерками та 800 листів самого художника.

Крім робіт Ван Гога, тут виставляються полотна Моне, Гогена, та Пікассо.

Музей Ван Гога в Амстердамі (фото з мережі)

Музей NEMO

NEMO - найбільший інтерактивний науковий музей Нідерландів. Він був створений в 1997 році з метою продемонструвати людям взаємозв’язок мистецтва, науки та природи. Тут в доступній формі представлені складні фізичні явища.

До того ж відвідувачам дозволяється самостійно проводити досліди та ставити експерименти.

Фото: ​​​​​​Музей NEMO в Амстердамі (wikipedia.org)

Квартал червоних ліхтарів

Квартал червоних ліхтарів - район Амстердама, в якому процвітає проституція та інші види секс-індустрії: секс-шопи, стрип-клуби, театри для дорослих.

Назва кварталу походить від червоних ліхтарів, які стоять у вікнах будинків розпусти.

У денний час Квартал червоних ліхтарів практично не відрізняється від інших кварталів міста, тут все виглядає буденно. Однак з настанням ночі його вулиці опромінюються червоними вогнями, а "жриці кохання" виходять на "полювання". Велика частина з них торгує своїм тілом, інші ж працюють тут в якості обслуговуючого персоналу.

Квартал червоних ліхтарів - по суті, така ж пам'ятка Амстердама, як і безліч культурно-історичних пам'яток міста. Велика частина відвідувачів цього кварталу приходить сюди просто для споглядання незвичайних видовищ, і лише деякі з них - для інтимних розваг.

Квартал червоних ліхтарів (фото з мережі)