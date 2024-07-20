Подорож до Амстердаму: найцікавіші місця столиці Нідерландів
Амстердам - місто, яке підкорює своєю красою та різноманітністю. Столиця Нідерландів відома своїми романтичними каналами, міфічним Кварталом червоних ліхтарів, архітектурою та насиченим нічним життям.
Які відомі місця варто відвідати в Амстердамі - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
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Площа Дам
Площа Дам - центральна площа Амстердама, бізнесове й культурне осереддя міста й всієї країни.
Назва площі, як і всього міста, пов'язана з її початковою функцією - дамби на річці Амстел. Побудована приблизно в 1270 році ця гребля вперше сполучила поселення на обох берегах річки.
Дамба поступово зміцнювалася й у підсумку стала досить широкою для виникнення справжньої міської площі, а згодом стала осередком, навколо якого будувалося місто.
На площі розташовані знамениті будівлі й проводяться численні заходи, що робить її одним з найвідоміших місць в Амстердамі.
Фото: Площа Дам (wikipedia.org)
Рейксмузеум
Державний музей або Рейксмузеум - одна з найбільш впізнаваних будівель Амстердама. Це справжня скарбниця Нідерландів, величезний художній музей, який тягнеться по набережній одного з каналів на цілий квартал.
Експозиції музею розповідають про історію мистецтва Нідерландів. Постійна експозиція музею включає значну колекцію шедеврів золотої доби голландського живопису, а також різноманітну графіку, скульптуру, зразки декоративного мистецтва тощо.
Фото: Рейксмузеум (wikipedia.org)
Канали Амстердама
Одним із головних символів міста є його канали. Прогулянка човном - чудовий спосіб побачити Амстердам з іншого ракурсу. Ви зможете насолодитися видами старовинних будинків, мальовничих мостів та затишних кафе.
Загальна протяжність мережі каналів в межах міста - приблизно 75 кілометрів. Всього налічується 165 водних шляхів, які з'єднують між собою понад 500 мостів різної величини. Ними ходять тільки невеликі прогулянкові судна та приватні човни.
Один з каналів в Амстердамі (фото з мережі)
Королівський палац
Королівський палац Амстердама - один з трьох палаців у Нідерландах, які перебувають у віданні монарха. Розташований він у столиці країни на площі Дам.
Палац був побудований у 17 столітті та використовувався як амстердамська ратуша, але пізніше був переданий у володіння монархів.
Зараз це офіційна резиденція королівської династії Нідерландів, де проводяться офіційні заходи. У численних залах і галереях палацу виставлені картини видатних голландських художників.
Фото: Королівський палац в Амстердамі (wikipedia.org)
Музей мадам Тюссо
Музей мадам Тюссо в Амстердамі - це філія лондонського музею воскових фігур. Він був відкритий ще в 1971 році, але на відому площу Дам він переїхав лише у 1991 році.
У музеї можна побачити воскові постаті як відомих історичних особистостей, і сучасних знаменитостей.
Музей мадам Тюссо в Амстердамі (фото з мережі)
Музей Ван Гога
Музей Ван Гога - художній музей в Амстердамі, присвячений життю і творчості нідерландського художника Вінсента ван Гога.
Колекція музею складається із 200 полотен і близько 500 малюнків, чотирьох альбомів із начерками та 800 листів самого художника.
Крім робіт Ван Гога, тут виставляються полотна Моне, Гогена, та Пікассо.
Музей Ван Гога в Амстердамі (фото з мережі)
Музей NEMO
NEMO - найбільший інтерактивний науковий музей Нідерландів. Він був створений в 1997 році з метою продемонструвати людям взаємозв’язок мистецтва, науки та природи. Тут в доступній формі представлені складні фізичні явища.
До того ж відвідувачам дозволяється самостійно проводити досліди та ставити експерименти.
Фото: Музей NEMO в Амстердамі (wikipedia.org)
Квартал червоних ліхтарів
Квартал червоних ліхтарів - район Амстердама, в якому процвітає проституція та інші види секс-індустрії: секс-шопи, стрип-клуби, театри для дорослих.
Назва кварталу походить від червоних ліхтарів, які стоять у вікнах будинків розпусти.
У денний час Квартал червоних ліхтарів практично не відрізняється від інших кварталів міста, тут все виглядає буденно. Однак з настанням ночі його вулиці опромінюються червоними вогнями, а "жриці кохання" виходять на "полювання". Велика частина з них торгує своїм тілом, інші ж працюють тут в якості обслуговуючого персоналу.
Квартал червоних ліхтарів - по суті, така ж пам'ятка Амстердама, як і безліч культурно-історичних пам'яток міста. Велика частина відвідувачів цього кварталу приходить сюди просто для споглядання незвичайних видовищ, і лише деякі з них - для інтимних розваг.
Квартал червоних ліхтарів (фото з мережі)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які цікаві місця обов'язково потрібно відвідати у Мілані, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Берліні, Барселоні, а також Стамбулі.
При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: статті з Wikipedia, офіційні сайти Рейксмузеуму, Королівського палацу, музею мадам Тюссо, музею Ван Гога та музею NEMO.
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