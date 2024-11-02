Римские каникулы: что посмотреть в столице Италии

Рим с его древними руинами, величественными памятниками и оживленными улицами привлекает туристов со всего мира.

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Колизей

Не видел Колизей - не видел Рим!

Колизей - это один из самых известных и выдающихся исторических памятников не только Рима, но и всего мира.

Этот архитектурный шедевр, построенный почти две тысячи лет назад, служил ареной для гладиаторских поединков и других развлекательных мероприятий.

Колизей (фото из сети)

Пантеон

Пантеон - "храм всех богов" в Риме, созданный в период наивысшего расцвета древнеримской архитектуры.

Он является одним из самых впечатляющих памятников древнего Рима, сохранившихся до наших дней в невероятно хорошем состоянии.

Долгие века под куполом здания поклонялись языческим богам, пока в начале 7 века Пантеон не был превращен в христианский храм.

Пантеон (фото из сети)

Ватикан

Ватикан - резиденция Папы Римского, территория Святейшего Престола (Престола Святого Петра), центрального органа Католической церкви.

Также все знают Ватикан как самое маленькое государство мира. В нем проживают всего 800 человек - в основном, это священники и церковные служащие.

Ватикан прославился своими музеями, где собраны выдающиеся коллекции живописи, скульптуры и прикладного искусства. Это настоящая сокровищница человечества.

Также туристов привлекает главный католический храм - собор Святого Петра на одноименной площади. По-видимому, по популярности у туристов это величественное ватиканское строение ничуть не уступает Колизею.

Ватикан (фото из сети)

Фонтан Треви

Фонтан Треви - самый большой фонтан в Риме, высотой 26 метров и 20 метров в ширину. Он является "самым амбициозным" фонтаном в Риме в стиле барокко.

Фонтан славится своей поразительной архитектурой, олицетворяющей разнообразные мифологические образы. Скульптурная композиция фонтана состоит из фигуры морского бога Нептуна на колеснице и его спутниках.

Люди верят, если бросить в фонтан монетку через левое плечо, повернувшись к нему спиной, человека будут ждать любовь, богатство и исполнение желаний. Ежегодно из воды вылавливается почти 1,5 млн евро, которые идут в благотворительный фонд.

Фонтан Треви (фото из сети)

Пьяцца Венеция

Пьяцца Венеция - площадь в центре Рима. Это место еще при Римской республике было важным транспортным пунктом, здесь пересекались Фламиниева дорога с Сервиевой стеной.

Через Пьяцца Венеция проходит сразу шесть главных городских улиц, по которым можно добраться до других достопримечательностей Рима. В центре площади стоит монумент Витториано, рядом расположен дворец Бонапартов, а также мадам Лукреция - говорящая статуя.

Пьяцца Венеция (фото из сети)

Римский Форум

Римский Форум - площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими зданиями.

Во времена Римской империи там размещались рынки, величественные храмы и здания правительства. Сегодня посетители могут осмотреть остатки древних построек, таких как храм Сатурна, арка Септимия Севера и легендарные руины римского сената.

Римский Форум (фото из сети)

Испанская лестница

Испанская лестница в стиле итальянского барокко в центре Рима признана одной из самых красивых в Европе. Лестница начинается на Площади Испании и ведет на холм Пинчо.

Она пользуется популярностью не только у туристов, но и у самих римлян, среди которых доброй традицией считается назначать встречи у ее подножия.

Эту достопримечательность Рима рекомендуют посещать весной, когда начинают цвести азалии.

Испанская лестница в Риме (фото из сети)

Замок Святого Ангела

Замок Сант-Анджело (Замок Святого Ангела) - архитектурная достопримечательность Рима расположена в парке Адриана.

Служила она сначала мавзолеем, потом замком, резиденцией римских пап, их казной и одновременно тюрьмой. Сейчас в крепости находится Военно-исторический музей.

Замок стоит на берегу живописной реки Тибр, по которой к нему ведет пешеходный мост.

Фото: Замок Святого Ангела (wikipedia.org)