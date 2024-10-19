Що подивитися у Будапешті: 10 цікавих місць

Будапешт приваблює туристів з усього світу своєю незвичайною архітектурою, колоритом, атмосферністю і, звичайно ж, кухнею.

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Будівля угорського парламенту

Будівля парламенту Угорщини - резиденція угорського парламенту на березі Дунаю в Будапешті, візитівка міста.

Споруда збудована в неоготичному стилі, її фасад прикрашений численними арками, вежами та прольотами. Інтер'єр відрізняється розкішшю та помпезністю.

Будівля угорського парламенту є найбільшою в країні - вона має 691 покій, 29 сходів і 10 подвір'їв.

Фото: Будівля парламенту Угорщини (wikipedia.org)

Ланцюговий міст Сечені

Сечені - підвісний міст через річку Дунай, що з’єднує два райони міста - Буда і Пешт. Його протяжність 380 метрів, обидві сторони моста прикрашають статуї левів на кам'яних постатях.

Помилуватися мостом можна як з берегів, так і з палуби теплохода, на якому відбуваються прогулянки по Дунаю в теплу пору року.

Фото: Ланцюговий міст Сечені (wikipedia.org)

Будайська фортеця

Будайська фортеця - резиденція угорських королів у Будапешті. Вона знаходиться на березі річки Дунай і являє собою архітектурний комплекс.

Його часто називають "місто в місті". І це дійсно так, на території фортеці розташувалися: архітектурні будівлі, пам'ятники, бібліотека, музеї, руїни середньовіччя, бастіон, палац та галерея.

Ворота фортеці прикрашає чорний ворон. За легендою, саме він забрав золоте кільце короля Матяша на вінчанні.

На території фортеці привертає увагу дивовижної краси фонтан. Він являє собою архітектурний твір мистецтва зі струменями води та фігурами людей. Він зображує картину полювання королів.

Фото: Будайська фортеця (wikipedia.org)

Рибальський бастіон

Рибацький бастіон - одна з визначних пам'яток Будайської фортеці. До 1905 року на цьому місці розташовувався рибальський ринок.

Це архітектурний ансамбль з білого каменю з сімома вежами, які символізують сім угорських племен.

Фото: Рибацький бастіон (wikipedia.org)

Базиліка Святого Іштвана

Базиліка Святого Іштвана - католицький собор, найбільший храм Будапешта висотою 96 метрів.

Базиліка зведена в неоготичному стилі: великий купольний зал, дві симетричні вежі-дзвіниці з боків та великий арковий центральний вхід, прикрашений написами та колонами. Усередині зберігаються мощі шанованого всіма угорцями Святого Іштвана.

Базиліка Святого Іштвана (фото з мережі)

Церква Матяша

Церква Матяша - готичний храм із незвичайним черепичним покриттям. Він був побудований у 13 столітті. Тут відбувалися коронації багатьох монархів.

Офіційно храм носить ім’я Діви Марії, але жителі столиці називають його в честь угорського короля Матяша Корвінуса.

У церкві регулярно проходять музичні вечори, де можна послухати орган, скрипку, хоровий спів.

Церква Матяша (фото з мережі)

Площа Героїв

Площа Героїв розташовується на центральному проспекті Будапешта - Андраші.

Тут знаходяться два художніх музеї, а також Пам’ятник тисячоліття Угорської держави - 36-ти метрова колона, увінчана статуєю Архангела Гавриїла.

Фото: Площа Героїв у Будапешті (wikipedia.org)

Угорська державна опера

Угорський державний оперний театр - будівля, прикрашена фресками, мозаїкою, ліпленням. Над його створенням працювали сотні угорських майстрів.

Відмінністю театру опери та балету є акустика, дуже красиво звучить органна музика та оперета.

Фото: Угорський державний оперний театр (wikipedia.org)

Угорська національна галерея

Угорська національна галерея - один із провідних художніх музеїв Угорщини, що володіє великою колекцією угорського мистецтва від Середніх віків і до 20 століття.

В експозиції галереї зібрані роботи виключно угорських художників або створені на території Угорщини. Галерея розміщується в Королівському палаці в Будайській фортеці.

Угорська національна галерея (фото з мережі)

Взуття на набережній Дунаю

Взуття на набережній Дунаю - меморіал на згадку про жертви Голокосту.

Меморіал є десятками пар металевих туфель (жіночих, чоловічих і навіть дитячих), встановлених на березі річки на згадку про євреїв, убитих на цьому місці в роки Другої світової війни.

Взуття на набережній Дунаю (фото з мережі)