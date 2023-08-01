РФ обстріляла Кривий Ріг, а Зеленський може поїхати на Генасамблею ООН: новини за 31 липня

Вчора, 31 липня 2023 року, російські військові двома ракетами атакували Кривий Ріг. Внаслідок чого загинуло 6 людей, десятки зазнали поранень. А президент України Володимир Зеленський у вересні може вирушити в Нью-Йорк на Генеральну Асамблею ООН.

Війна Росії проти України: останні новини

Розбита багатоповерхівка та десятки постраждалих. Всі деталі удару по Кривому Рогу

Російські окупанти вчора вранці двома ракетами атакували Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого було зруйновано п'ять поверхів.

Рятувальна операція вже завершилась. Відомо, що в результаті удару шестеро людей загинули, ще десятки - отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти атакували Кривий Ріг за допомогою балістичних ракет "Іскандер". Запуск проводили з тимчасово окупованого Джанкоя.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський може поїхати до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський у вересні може вирушити в Нью-Йорк на Генеральну Асамблею ООН. Так він відстоюватиме свою "формулу миру".

Джерело видання повідомило, що в Нью-Йорку Зеленський, як очікується, візьме участь в інших засіданнях і зустрічах протягом тижня роботи Генеральної асамблеї ООН.

Видання зазначає, що представник Ради національної безпеки Білого дому відмовився від коментарів. Плани поїздок ще не затверджені і можуть змінитися.

Уряд у Києві наполягає на проведенні саміту за мирною формулою під час засідання ООН. Однак деякі союзники України не хочуть цього робити через складну логістику і вважають за краще проводити заходи в рамках запланованого тижня, кажуть співрозмовники.

У Росії зізналися у депортації сотень тисяч українських дітей: Лубінець відреагував

Дитячий омбудсмен Росії Марія Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей. Це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

Лубінець нагадав, що у своєму звіті Львова-Бєлова заявила про депортацію до Росії 700 тисяч українських дітей лише за 2022 рік.

"Доповідь уповноваженої з прав дитини РФ - прямий доказ для Міжнародного кримінального суду щодо депортації українських дітей", - зазначив він.

За словами Лубінця, жертвами депортації стають як вихованці інституційних установ, так і діти, яких сиротами зробили військові країни-окупанта. Також вивозять і тих, хто має родинні зв'язки на території України.

ГУР про виробництво ракет у РФ: на місяць десятки "Калібрів" та одиниці "Іскандерів"

РФ продовжує виробляти ракети "Калібр", "Кинджал" та "Іскандер", проте масштаби вже не ті, що раніше. Кремль не накопичує їх, а майже одразу ж випускає по Україні.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, у Росії ще є старі запаси ракет. Однак РФ намагається налагоджувати виробництво нових і намагається збільшити кількість випущених ракет на місяць.

Також Юсов уточнив, що РФ на місяць виробляє десятки "Калібрів". Ракети типу "Іскандер" і "Кинджал" вони виготовляють у значно менших обсягах, йдеться про одиниці.

Після чуток про відпочинок на Кіпрі. Нардеп Холодов вирішив скласти мандат

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов подав до Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі.

"До Верховної ради надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України", - написав голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Він уточнив, що заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.

На тлі війни РФ проти України. Китай введе обмеження на експорт безпілотників

Китай запровадить контроль над експортом деяких дронів і пов'язаного з ними обладнання, щоб це не можна було використовувати в бойових діях.

Відомство пояснило, що обмеження на обладнання, включно з деякими двигунами для дронів, лазерами, засобами зв'язку та системами захисту від дронів, набудуть чинності 1 вересня.

"Заходи контролю також торкнуться деяких споживчих дронів, і жодні цивільні безпілотники не можуть бути експортовані для військових цілей" - йдеться в заяві представника Мінторгівлі Китаю.

Reuters пише, що такий крок відбувається на тлі ескалації напруженості у відносинах зі США через доступ до технологій. Китай має велику промисловість із виробництва дронів і експортує її на кілька ринків, включно зі США.

Маляр про просування ЗСУ під час наступу: український військовий феномен

Під час наступу втрати українських військ значно менші, ніж у російських окупантів. Водночас Збройні сили України просуваються вперед, навіть попри перевагу ворога в озброєнні та живій силі.

Заступниця міністра оборони наголосила, що роботу українських військових слід оцінювати не лише кілометрами, варто розуміти, що ЗСУ знищують чимало ворожих складів з боєприпасами, які потенційно ворог міг застосувати проти українців.

"У нас є успіхи. І ми цього тижня непогано просувалися у всіх напрямках. Тут питання не в просуванні. Наші Збройні сили сьогодні здійснюють речі, які можна назвати військовим дивом", - заявила Маляр.

Україна сьогодні отримає перші САУ Zuzana 2 від трьох європейських країн, - ЗМІ

У вівторок, 1 серпня, Україні передадуть дві колісні самохідні гаубиці Zuzana 2 словацького виробництва.

Закупівлю САУ Zuzana 2 профінансували Данія, Німеччина та Норвегія в рамках військової допомоги.

Загалом у рамках цього спільного проєкту Сили оборони України отримають 16 самохідних 155 мм Zuzana 2.

"Шахтар" оголосив про трансфер таланта збірної Ізраїлю

Донецький "Шахтар" закрив перехід із тель-авівського "Хапоеля" оборонця Става Лемкіна.

20-річний центрбек став четвертим літнім новачком "гірників". У травні-червні він встиг зіграти на молодіжних чемпіонаті світу та Євро-2023.

Лемкін уклав із "Шахтарем" контракт на 5 років. Трансфер оборонця коштував чемпіону України орієнтовно 1,2 млн євро. Новий сезон стане для таланта, який на рівні юніорів змінив столичний "Маккабі" на "Хапоель", третім на дорослому рівні.

Дощі не відступають, а в деяких областях спека до +37: прогноз погоди в Україні на тиждень

Погода в Україні цього тижня місцями буде спекотною. Однак в більшості областей очікуються дощі.

1 серпня, в більшості північних і центральних областей, у Харківській, Одеській та Миколаївській прогнозуються короткочасні дощі і грози. При цьому у середу в західних, а вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозується також дощова погода.

На решті території, а також у четвер, 3 серпня, в більшості областей буде без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Однак вдень 2 серпня в західних та північних областях в окремих районах прогнозуються град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря у південній і східній частинах вночі становитиме +17 +23 градуси, а вдень +27 +33. На решті території вночі прогнозується +13 +19 градусів, а вдень +23 +29.

В п'ятницю, 4 липня, в Україні очікується спекотна переважно суха погода, лише в західних областях окремі короткочасні дощі з грозами.

Температура вночі становитиме +16 +22 градуси, а на узбережжі морів до +25. При цьому вдень прогнозують +28 +34 градуси. У південній частині, східних та центральних областях місцями до +35 +37 градусів.