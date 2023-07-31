Розбита багатоповерхівка та десятки постраждалих. Всі деталі удару по Кривому Рогу

Російські окупанти сьогодні вранці двома ракетами атакували Кривий Ріг. Внаслідок чого десятки людей постраждали, є жертви, під завалами можуть бути люди.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про удар по Кривому Рогу нижче у матеріалі.

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Росіяни випустили по Кривому Рогу 2 ракети (попередньо, "балістика"). Поцілили в економічний технікум та житлову 9-поверхівку. У будинку один із під'їздів майже повністю зруйнований з 8 по 4 поверх.

Серед загиблих два чоловіки, жінка та її 10-річна дитина, а 53 людини постраждало (у тому числі 3 неповнолітніх). Врятовані троє (з них одна дитина). Евакуйовано 30 осіб.

(у тому числі 3 неповнолітніх). Врятовані троє (з них одна дитина). Евакуйовано 30 осіб. В ЗМІ пишуть вже про 5 загиблих. Цю інформацію підтверджує омбудсмен Дмитро Лубінець.

Під завалами досі можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція триватиме і вночі. Чергують психологи.

Всього до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 од. техніки, з них від ДСНС 85 рятувальників та 22 од. техніки.

Очікується, що завали внаслідок влучання по технікуму можуть розібрати до вечора. Щодо будинку, то там роботи можуть закінчити не раніше, ніж до завтрашнього ранку.

Правоохоронці отримали вже 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару.



Вибухи пролунали до оголошення тривоги

Сьогодні зранку жителі Кривого Рогу (Дніпропетровська область) почули потужні вибухи, після чого в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом "балістики".

Росіяни били двома ракетами, імовірно "балістикою"

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни поцілили по місту двома ракетами.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу (економічний технікум). Інша - зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку у першому під'їзді. Там виникла пожежа. Після чого надзвичайники почали гасити вогонь та розбирати завали.

Як сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, за попередньою інформацією, Росія сьогодні атакувала Кривий Ріг, використавши балістичне озброєння.

"Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати, і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати що це було", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Десятки постраждалих, є жертви (дані оновлюються у хронологічному порядку)

Станом на 10:15, за даними МВС, внаслідок цієї атаки одна людина загинула, а за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Але число постраждалих стрімко продовжує зростати. А саме:

За інформацією ДСНС загинула 1 особа та постраждало 15 осіб (врятовано дитину 2013 року народження).

У МВС тим часом стверджують, що на цю мить 20 осіб отримали поранення. Двоє вже загинули. Близько 5-7 осіб знаходяться під завалами.

Офіс генпрокурора також повідомляє про 2 загиблих, але додає, що вже 25 поранених.

Інформацією поділився очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, двоє людей загинули, 31 особа постраждала (серед них 4 дитини).

Голова Ради оборони м. Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив в ефірі телемарафону, що кількість постраждалих збільшилася до 34. Під завалами може бути до 8 людей.

Рятувальники та ОВА звітують, що в Кривому Розі вже четверо загиблих (з них 10-річна дитина) та 43 постраждалих. Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи, з них дитина 2013 р.н., евакуйовано 30 осіб.

Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи, з них дитина 2013 р.н., евакуйовано 30 осіб. В ЗМІ тим часом повідомляють про 5 жертв.

Вілкул в ефірі телемарафону заявив, що вже 53 постраждалих. Загиблих як і раніше 4 (серед них два чоловіки, жінка та її 10-річна дитина).

(серед них два чоловіки, жінка та її 10-річна дитина). Інформацію про 5 загиблих підтвердив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, серед загиблих яких 10-річна дівчинка. Вона разом із мамою жили на восьмому поверсі, куди вранці прилетіла ракета.

За його словами, серед загиблих яких 10-річна дівчинка. Вона разом із мамою жили на восьмому поверсі, куди вранці прилетіла ракета. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вже відомо про 64 постраждалих , з них - двоє хлопчиків та троє дівчат. Від 4 до 17 років. За його словами, більшість поранених лікуватимуться вдома. Та понад 20 залишаються у лікарнях .

, з них - двоє хлопчиків та троє дівчат. Від 4 до 17 років. За його словами, більшість поранених лікуватимуться вдома. Та . Вілкул знову повідомив, що кількість постраждалих збільшилась. Зазначається, що поранено 73 людини , у тому числі 8 дітей. Також завтра у Кривому Розі оголошено день жалоби .

, у тому числі 8 дітей. Також . Сергій Лисак повідомив, що стало відомо про шосту загиблу людину . Він додав, що також збільшилась кількість постраждалих, мова йде про 75 людей , серед яких шестеро дітей.

. Він додав, що також збільшилась кількість постраждалих, , серед яких шестеро дітей. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського обстрілу 6 людей загинуло та 75 поранено.

Фото: наслідки удару показали і в Дніпропетровській ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)

Варто додати, що за даними МВС, серед постраждалих дуже багато пересічних громадян, які перебували біля технікуму (де був один із прильотів).

"Зранку технікум фактично пустував. Але на першому поверсі є кафе, куди вже заходили цивільні. Поруч знаходиться підрозділ Нацполіції, який також постраждав внаслідок цього удару. Тому ми фактично говоримо про об'єкти цивільної інфраструктури, цивільних людей", - повідомив глава МВС Ігор Клименко.

У МВС допускають відселення з будинку, куди влучили окупанти

"У першому під'їзді житлового будинку 4 поверхи знищені повністю....Я думаю, що цей будинок буде відселятися. Тому що скоріш за все там знищені залізобетонні конструкції, перекриття цього будинку. Спеціалісти оцінюють ступінь руйнування і можливість використання даної будівлі надалі", - розповів очільник МВС Ігор Клименко.

Він додав, що і будівля технікуму (куди влучила інша ракета) фактично розбита вщент.

Рятувальники розбирають завали й гасять пожежу

Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що площа пожежі в житловому будинку становить 70 метрів квадратних і вона локалізована. Зараз рятувальники працюють над тим, аби припинити горіння.

Одночасно з гасінням пожежі розбирають завали.

Загалом до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 одиниць техніки, з них від ДСНС 85 осіб (зокрема, 2 психологи) та 22 одиниці техніки.

Фото: наслідки ракетного удару по Кривому Рогу показали в ДСНС (t.me/dsns_telegram)

Момент обвалу будинку, куди влучали ракета, потрапив на камеру

Як згодом зазначили в МВС, це кадри рятувальної операції у Кривому Розі, які потрапили в об’єктив камери знімальної групи "Вікна" На щастя, люди були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити від будинку, коли частина конструкції впала.

Правоохоронці закликали триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух.

Пошукова операція триває.

Майже 150 мешканців самотужки вибралися із розбитого будинку

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Загалом самотужки з понівеченої багатоповерхівки вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьом допомогли вийти на вулицю рятувальники. Вдумайтеся, скільки людей!!! І по них запустили ракету!" - написав Лисак.

Під час розбору завалів постраждав рятувальник

"Надзвичайникам вдалося врятувати 3 особи, з них дитину 2013 року народження. Під час виконання робіт отримав травму наш рятувальник. Наразі його життю нічого не загрожує", - повідомив голова ДСНС Сергій Крук.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

МВС: вже 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару

Зокрема, на місці події поліцейські прийняли 60 письмових звернень, ще 105 повідомлень надійшло на лінію 102.

Під завалами 9-поверхівки може перебувати ще одна людина, - ДСНС

Про таке в ефірі телемарафону повідомив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Сергій Корінний.

"У нас є попередня інформація, що на другому об'єкті можливе перебування під завалами ще однієї людини. На цьому об'єкті ми маємо троє загиблих. Також трьох людей нам вдалося врятувати (серед яких 10-річна дитина)", - сказав Корінний.

За його словами, обстежено всі поверхи квартири, які є у 9-поверхівці, де внаслідок удару один із під'їздів майже повністю зруйнований з 8 по 4 поверх.



Реакція влади

Президент Володимир Зеленський

Як написав у соцмережі президент Володимир Зеленський, коментуючи удар по Кривому Рогу, "цей терор нас не злякає і не зламає". Також глава держави показав відео наслідків російського удару по Кривому Рогу.

"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - написав Зеленський.

За його словами, рятувальники та всі необхідні служби на місці й працюють.

"Намагаємося врятувати якомога більше людей. Уже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу Президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією. Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", - додав президент.

Радник голови ОП Михайло Подоляк

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав партнерів надати Україні більше систем ППО та ПРО для відбиття російських атак.

"Це вже якась геноцидна повсякденність... Кривий Ріг. Російська ракета руйнує черговий житловий будинок. 53 постраждалих. Четверо загиблих. Серед них 45-річна жінка та її 10-річна донька. Міжнародне право ніколи не працює, якщо агресор не бачить, що за ним стає реальною силою. Сила починається із закриття українського неба системами ПРО/ППО", - написав він у Twitter.

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