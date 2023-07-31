ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 16 одиниць техніки РФ та сім складів боєприпасів

Українські військові на Таврійському напрямку знищили 16 одиниць російської техніки та сім складів боєприпасів.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Сили оборони працюють на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1359 вогневих завдань", - повідомив він.

Українські військові знищили 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

танк,

чотири ББМ,

гаубиця 2А19 "Мста-С",

пʼять одиниць артилерійських систем й мінометів,

автомобільна техніка.

Також Силами оборони було знищено сім складів боєприпасів ворога.

Втрати Росії у війні

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби наші воїни знищили ще 490 окупантів. Станом на сьогоднішній ранок, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 246 190 одиниць особового складу.

Тим часом командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав, як підрозділ військової частини А1108 знищив ворожий комплекс "Бук". Це, зі свого боку, допомогло відкрити район для роботи українських артилеристів.

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