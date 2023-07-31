ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 16 одиниць техніки РФ та сім складів боєприпасів

Новость на русском →
Понеділок 31 липня 2023 21:21
ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 16 одиниць техніки РФ та сім складів боєприпасів Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 16 одиниць техніки РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові на Таврійському напрямку знищили 16 одиниць російської техніки та сім складів боєприпасів.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Сили оборони працюють на Таврійському напрямку. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1359 вогневих завдань", - повідомив він.

Українські військові знищили 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

  • танк,
  • чотири ББМ,
  • гаубиця 2А19 "Мста-С",
  • пʼять одиниць артилерійських систем й мінометів,
  • автомобільна техніка.

Також Силами оборони було знищено сім складів боєприпасів ворога.

Втрати Росії у війні

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби наші воїни знищили ще 490 окупантів. Станом на сьогоднішній ранок, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 246 190 одиниць особового складу.

Тим часом командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав, як підрозділ військової частини А1108 знищив ворожий комплекс "Бук". Це, зі свого боку, допомогло відкрити район для роботи українських артилеристів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні