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ГУР про виробництво ракет у РФ: на місяць десятки "Калібрів" та одиниці "Іскандерів"

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Росія, Понеділок 31 липня 2023 17:31
ГУР про виробництво ракет у РФ: на місяць десятки "Калібрів" та одиниці "Іскандерів" Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

РФ продовжує виробляти ракети "Калібр", "Кинджал" та "Іскандер", проте масштаби вже не ті, що раніше. Кремль не накопичує їх, а майже одразу ж випускає по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у Росії ще є старі запаси ракет. Однак РФ намагається налагоджувати виробництво нових і намагається збільшити кількість випущених ракет на місяць.

Про яку кількість виготовлених ракет йдеться

Юсов уточнив, що "Іскандерів" росіяни виробляють значно менше, ніж "Калібрів".

"Фактично все, що зараз виробляється, відразу і випускається по Україні", - додав представник ГУР.

Також Юсов уточнив, що РФ на місяць виробляє десятки "Калібрів". Ракети типу "Іскандер" і "Кинджал" вони виготовляють у значно менших обсягах, йдеться про одиниці.

Виробництво ракет в Росії

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія ще має в запасі сотні ракет різних типів. Крім того, ворог продовжує виробництво ракет, поповнюючи власні запаси.

До цього Ігнат повідомляв, що Російська Федерація продовжує отримувати комплектуючі, які необхідні для продовження виробництва ракет. Ворог знайшов можливість обходити санкції.

За словами спікера, навіть якщо ворог має достатню кількість комплектуючих, процес виробництва не є швидким. Наприклад, крилата ракета є фактично безпілотним літаком, який необхідно доволі довго збирати.

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