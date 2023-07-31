На тлі війни РФ проти України. Китай введе обмеження на експорт безпілотників
Китай запровадить контроль над експортом деяких дронів і пов'язаного з ними обладнання, щоб це не можна було використовувати в бойових діях.
Про це заявило Міністерство торгівлі Китаю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Що саме і коли потрапить під обмеження
Відомство пояснило, що обмеження на обладнання, включно з деякими двигунами для дронів, лазерами, засобами зв'язку та системами захисту від дронів, набудуть чинності 1 вересня.
"Заходи контролю також торкнуться деяких споживчих дронів, і жодні цивільні безпілотники не можуть бути експортовані для військових цілей" - йдеться в заяві представника Мінторгівлі Китаю.
Що ще заявив представник Міністерства торгівлі
Зазначається, що такий крок Китаю свідчить про демонстрацію позиції відповідальної великої країни, реалізацію ініціатив у сфері глобальної безпеки та підтримання миру в усьому світі.
За словами представника, влада повідомила відповідні країни та регіони.
Як із цим пов'язані США
Reuters пише, що такий крок відбувається на тлі ескалації напруженості у відносинах зі США через доступ до технологій. Китай має велику промисловість із виробництва дронів і експортує її на кілька ринків, включно зі США.
Американські законодавці заявили, що понад 50% дронів, що продаються у США, виробляються китайською компанією DJI, і вони є найпопулярнішими дронами, які використовують служби громадської безпеки.
Обмеження на експорт дронів відбулося після того, як Китай оголосив минулого місяця про контроль за експортом деяких металів. Їх використовують у виробництві мікросхем.
Війна РФ проти України
Компанія DJI заявила, що завжди суворо дотримується і забезпечує дотримання законів і правил країн або регіонів, у яких вона працює, включно з нормативними вимогами Китаю щодо експортного контролю.
"Ми ніколи не розробляли і не виробляли продукти та обладнання для військового використання, а також ми ніколи не продавали наші продукти для використання у військових конфліктах або війнах у будь-якій країні", - додав виробник дронів.
Раніше Міністерство торгівлі Китаю заявляло, що західні ЗМІ поширюють "необґрунтовані звинувачення" в тому, що Китай експортує безпілотники для участі в бойових діях в Україні. Там додали, що продовжать посилювати експортний контроль над дронами.
Причетність Китаю до постачання військової допомоги Росії
Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.
Зазначимо, що Сполучені Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України або сприяння в ухиленні від санкцій. Видання Politico повідомляло, що Росія імпортувала з Китаю дронів у 30 разів більше, ніж Україна.
Нещодавно розвідка США заявила, що Китай постачає Росії технології та обладнання, які набувають дедалі більшого значення для війни РФ проти України.
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