До російської армії примусово забрали 60 тисяч чоловіків з окупованих територій, - ГУР

З початку 2022 року держава-агресор на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 до 60 тисяч чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка для програми " Донбас Реалії ".

"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей - просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", - сказав представник воєнної розвідки України.

Також Росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.

"Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість [вижити] - одразу, за першої ж можливості здатися в полон", - зазначив Черняк.

Примусова мобілізація

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово підконтрольній військам РФ частині Запорізької області окупаційна адміністрація готується до примусової мобілізації місцевих жителів.

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації вже звернувся до Росії із закликом негайно припинити примусову мобілізацію.