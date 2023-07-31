На війні в Україні загинули четверо добровольців із полку Калиновського

На війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" і "Волат". Вони воювали проти агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полку імені Кастуся Калиновського .

"Батальйон "Литвин" і батальйон "Волат" зазнали втрат. Четверо наших героїв загинули. Ми підтримуємо зв’язок з рідними та близькими загиблих", - йдеться у заяві.

У полку зазначили, що позивні та особливо імена бійців не розголошуються задля безпеки рідних.

"Полк Калиновського сумує разом з усім білоруським народом, який зіткнувся з черговою жертвою. З жертвою у війні за незалежність України та Білорусі", - зазначили у полку Калиновського.

Пам'ять про добровольців

Також у полку додали, що ніколи не забудуть побратимів і, незважаючи ні на що, продовжать шлях до перемоги над кривавою імперією.

У полку впевнені, що рано чи пізно імена загиблих з гордістю прозвучать у рідній Білорусі. Вони звучатимуть і в назвах вулиць, і в підручниках історії, і в піснях рідного народу.

Участь білорусів у війні

Нагадаємо, на боці України у війні проти Росії воюють білоруські добровольці. Частина з них сформувала полк імені Кастуся Каліновського.

Сьогодні повідомлялось, що ще один білоруський доброволець, котрий допомагав захищати Україну від російського вторгнення, загинув на війні.

Нагадаємо, про загибель білоруського добровольця у війні з Росією повідомляли і 27 січня цього року. Ним виявився Едуард Лобов.

Також ми писали, що 26 січня стало відомо про загибель під час боїв за Україну білоруського добровольця Руслана Обломова.