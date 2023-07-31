Україна завтра отримає перші САУ Zuzana 2 від трьох європейських країн, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьку газету Denník N .

Закупівлю САУ Zuzana 2 профінансували Данія, Німеччина та Норвегія в рамках військової допомоги.

Загалом у рамках цього спільного проєкту Сили оборони України отримають 16 самохідних 155 мм Zuzana 2.

Zuzana 2

Варто зауважити, що САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм гарматою та здатна бити на відстань до 41 кілометра. Вона може робити до шести пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Україна вже отримала вісім одиниць такої техніки від Словаччини.

Окрім того, Словаччина виготовить самохідні артилерійські установки Zuzana 2 для України. Контракт між країнами вже затвердили.