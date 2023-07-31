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Україна завтра отримає перші САУ Zuzana 2 від трьох європейських країн, - ЗМІ

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Понеділок 31 липня 2023 14:50
Україна завтра отримає перші САУ Zuzana 2 від трьох європейських країн, - ЗМІ Фото: САУ Zuzana 2 (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 1 серпня, Україні передадуть дві колісні самохідні гаубиці Zuzana 2 словацького виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьку газету Denník N.

Закупівлю САУ Zuzana 2 профінансували Данія, Німеччина та Норвегія в рамках військової допомоги.

Загалом у рамках цього спільного проєкту Сили оборони України отримають 16 самохідних 155 мм Zuzana 2.

Zuzana 2

Варто зауважити, що САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм гарматою та здатна бити на відстань до 41 кілометра. Вона може робити до шести пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Україна вже отримала вісім одиниць такої техніки від Словаччини.

Окрім того, Словаччина виготовить самохідні артилерійські установки Zuzana 2 для України. Контракт між країнами вже затвердили.

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