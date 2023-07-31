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Окупанти заявили про обстріл Донецька: горять авто, є жертва та поранені (фото, відео)

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Донецьк, Понеділок 31 липня 2023 10:14
Окупанти заявили про обстріл Донецька: горять авто, є жертва та поранені (фото, відео) Фото: окупанти повідомили про обстріл Донецька 31 липня, є постраждалі (t.me/novostidnua)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти у понеділок, 31 липня, заявили про обстріл центру Донецька. Через "прильоти" спалахнули автобус і авто. Є постраждалі - жертва та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "мера" Донецька Олексія Кулемзіна.

"Внаслідок обстрілу Ворошилівського району горить маршрутний автобус та 2 легкові машини. Є постраждалі. Подробиці уточнюються", - написав він.

Як уточнив гауляйтер, за попередньою інформацією на 10:00, внаслідок обстрілу Ворошилівського району одна людина загинула, трьох поранено.

За даними "Новини Донбасу", у п'ятницю цей район також потрапив під обстріл. Тоді було пошкоджено будівлю так званого "МВС ДНР".

Також, за словами Кулемзіна, прямо зараз під обстрілом знаходяться Київський та Куйбишевський райони Донецька.

Оновлено. За даними "Новини Донбасу", у Донецьку від обстрілів 31 липня загинули троє мирних жителів - двоє у Ворошилівському районі, один - у Куйбишевському. Поранено загалом 11 цивільних.

Обстріли Херсона та Кривого Рогу

З ранку у понеділок, 31 липня, російські окупанти обстріляли Херсон та Кривий Ріг Дніпропетровської області.

У Херсоні під обстріл потрапили комунальники - одна людина загинула, ще двоє поранені. У Кривому Розі ворог атакував будівлю навчального закладу та житловий будинок. У Кривому Розі вже відомо про одного загиблого, 10 людей звернулися за медичною допомогою.

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