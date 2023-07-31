Зеленський може поїхати до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський у вересні може вирушити в Нью-Йорк на Генеральну Асамблею ООН. Так він відстоюватиме свою "формулу миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерело видання повідомило, що в Нью-Йорку Зеленський, як очікується, візьме участь в інших засіданнях і зустрічах протягом тижня роботи Генеральної асамблеї ООН.

Видання зазначає, що представник Ради національної безпеки Білого дому відмовився від коментарів.

Плани поїздок ще не затверджені і можуть змінитися.

Уряд у Києві наполягає на проведенні саміту за мирною формулою під час засідання ООН. Однак деякі союзники України не хочуть цього робити через складну логістику і вважають за краще проводити заходи в рамках запланованого тижня, кажуть співрозмовники.

За словами одного зі співрозмовників, деякі союзники також хотіли б, щоб до цієї концепції приєдналося більше країн так званого глобального Півдня. Альтернативним варіантом може стати обговорення в Раді Безпеки питання про мир в Україні, додав співрозмовник. У такому засіданні потенційно могла б узяти участь і Росія.

За словами іншого співрозмовника, остаточно питання про проведення таких зустрічей ще не вирішено.

Крім того, США можуть провести у вересні засідання Ради безпеки з питань захисту дітей, приурочивши його до Дня незалежності України, який відзначають 24 серпня, повідомили співрозмовники.

Українська формула миру

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру, що складається з 10 пунктів. Цей план спрямований на відновлення контролю над своєю територією, звільнення полонених і притягнення до відповідальності військових злочинців.

Крім того, українська формула миру також враховує важливі аспекти радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, забезпечуючи необхідні гарантії.

Зеленський заявив, що Україна залучає найширше коло партнерів для реалізації формули миру.

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