Зеленський про обстріл Кривого Рогу: росіяни били "Іскандерами" з Джанкоя

Росіяни сьогодні, 31 липня, атакували Кривий Ріг за допомогою балістичних ракет "Іскандер". Запуск проводили з тимчасово окупованого Джанкоя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що всього по Кривому Рогу окупанти випустили дві ракети "Іскандер".

"За попередніми даними наших військових, ці дві ракети по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму з району міста Джанкоя", - підкреслив Зеленський.

За його словами, ці факти вкотре доводять, що для захисту нормального життя українців нашим військовим потрібна достатня кількість далекобійної зброї та засобів для ударів по терористах.

При цьому Зеленський зазначив, що санкційний тиск на Росію "заслуговує на суттєве збільшення".

Удар по Кривому Розі

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого було зруйновано п'ять поверхів.

Рятувальна операція вже завершилась. Відомо, що в результаті удару шестеро людей загинули, ще десятки - отримали поранення.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.