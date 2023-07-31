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"Шахтар" оголосив про трансфер таланта збірної Ізраїлю

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Київ, Понеділок 31 липня 2023 10:56
"Шахтар" оголосив про трансфер таланта збірної Ізраїлю Фото: Став Лемкін на Євро-2023 серед молоді (ynet.co.il)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" закрив перехід із тель-авівського "Хапоеля" оборонця Става Лемкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

20-річний центрбек став четвертим літнім новачком "гірників". У травні-червні він встиг зіграти на молодіжних чемпіонаті світу та Євро-2023.

Лемкін уклав із "Шахтарем" контракт на 5 років. Трансфер оборонця коштував чемпіону України орієнтовно 1,2 млн євро. Новий сезон стане для таланта, який на рівні юніорів змінив столичний "Маккабі" на "Хапоель", третім на дорослому рівні.

У лавах "Хапоеля" Лемкін провів 31 матч у всіх турнірах. Оборонець встиг зіграти за збірні Ізраїлю різних вікових категорій, починаючи з U-16. У складі команди U-20 центрбек сенсаційно дійшов до півфіналу ЧС-2023, а потім зі збірною U-21 програв півфінал чемпіонату Європи англійцям (0:3).

"Шахтар" на старті сезону 2023/24

Захист чемпіонського титулу донецька команда розпочала 29 липня. На виїзді "гірники" здобули непросту перемогу над харківським "Металістом 1925" із голами Матвієнка та Траоре.

До паузи на матчі збірних у вересні "Шахтар" проведе ще 5 матчів Прем'єр-ліги – проти "Вереса", "Олександрії", "Кривбаса", "Колоса" та "Миная". Восени чемпіон України візьме старт у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Влітку "гірників" очолив Патрік ван Леувен. Новачками "Шахтаря" у літнє трансферне вікно стають лише іноземці. Компанію еквадорцю Кастільйо склали бразильцю Педрінью і Невертон. Ця трійка дебютувала за донеччан у 1-му турі УПЛ.

До слова, напередодні "Динамо" оформило розгром "Миная" у столиці.

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