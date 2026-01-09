Reuters дізналось, куди росіяни ударили "Орєшніком" на Львівщині

Удар балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Україні був акцією залякування європейських країн. Вона влучила в об’єкт на Львівщині, розташований неподалік від кордону з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами чиновника, "Орєшнік", імовірно, ніс інертні боєголовки, а не бойовий заряд. Це підтверджує версію про те, що метою ворожого удару була саме демонстрація сили, а не знищення об’єкта.

Пошкодження описуються як незначні: приліт кількох суббоєприпасів спричинив "невеликі пробиття бетонних конструкцій" цеху, а також утворив вирви поруч у лісі.

Агентство з посиланням на українського високопосадовця розповіло, що ворожа ракета влучила у цех львівського державного підприємства.

Удар "Орєшніком" по Львівщині

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. Припускалося, що запустили балістичну ракету "Орєшнік".

Перед цим монітори повідомили, що була зафіксована незвичайна активність на ракетному полігоні "Капустин Яр" в Астраханській області РФ.

Росіяни підтвердили запуск балістичної ракети на Львів та згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна. Саме цим росіяни пояснили черговий теракт проти України.

Пізніше атаку російським "Орєшніком" підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Вдень Служба безпеки України продемонструвала уламки російської балістичної ракети, якою росіяни атакували Львівщину. Обстріл вже кваліфікували як воєнний злочин.

В ЄС зазначили, що російський диктатор Володимир Путін демонструє, що не хоче миру, а на дипломатію відповідає ракетними ударами. Пуск "Орєшніка" по Україні - це попередження для Європи та США.

Зазначимо, що відстежувала ворожу ракету Польща - Україна заздалегідь знала про можливий пуск та попередила партнерів.

Що це за ракета і в чому її небезпека - читайте в матеріалі РБК-Україна.