Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін

Президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін, якщо на час виборів війна з Росією не закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Забезпечте нам безпеку для проведення виборів, забезпечте нам припинення вогню на цей час. Це все", - заявив Зеленський.

За словами президента України, якщо у ході переговорів вдасться забезпечити двомісячне припинення вогню, тоді вибори цілком можливі.

"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського – ред.) терміну, не по моїй волі. ​​Він просто розтягнувся (через війну – ред.). Я не знаю, чи буду йти на вибори. Якщо буде війна і надалі – так, безумовно. Якщо буде мир, - не факт, що піду", - додав глава держави.