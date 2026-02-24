ua en ru
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін

Вівторок 24 лютого 2026 13:14
UA EN RU
Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін, якщо на час виборів війна з Росією не закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Читайте також: "Росіяни хочуть замінити мене": Зеленський про вибори та перемир'я

"Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Забезпечте нам безпеку для проведення виборів, забезпечте нам припинення вогню на цей час. Це все", - заявив Зеленський.

За словами президента України, якщо у ході переговорів вдасться забезпечити двомісячне припинення вогню, тоді вибори цілком можливі.

"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського – ред.) терміну, не по моїй волі. ​​Він просто розтягнувся (через війну – ред.). Я не знаю, чи буду йти на вибори. Якщо буде війна і надалі – так, безумовно. Якщо буде мир, - не факт, що піду", - додав глава держави.

Вибори та другий термін Зеленського

Нагадаємо, що в Україні почали активно обговорювати тему виборів. За даними Reuters, Київ і Вашингтон провели обговорення про можливе укладення мирної угоди з Росією вже в березні цього року. Крім цього, на травень нібито плануються вибори президента і референдум.

При цьому раніше Зеленський заявив, що якщо буде хоча б двомісячне перемир'я, він готовий провести вибори президента. Водночас він вважає, що Росія хоче його замінити.

Також повідомлялось, що у ВР пропонують зобов’язати кандидатів на повоєнних виборах декларувати співпрацю з РФ з 2014 року та передбачити можливість відмови в реєстрації за приховування таких фактів.

Більше подробиць про те, чому Білий дім квапить Україну з виборами в розпал війни, та хто може перемогти – читайте у матеріалі РБК-Україна.

