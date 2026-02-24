Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін
Президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін, якщо на час виборів війна з Росією не закінчиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Усім, хто порушує тему виборів, я кажу: дивіться, я готовий негайно. Забезпечте нам безпеку для проведення виборів, забезпечте нам припинення вогню на цей час. Це все", - заявив Зеленський.
За словами президента України, якщо у ході переговорів вдасться забезпечити двомісячне припинення вогню, тоді вибори цілком можливі.
"Поки що я перебуваю в межах цього (першого президентського – ред.) терміну, не по моїй волі. Він просто розтягнувся (через війну – ред.). Я не знаю, чи буду йти на вибори. Якщо буде війна і надалі – так, безумовно. Якщо буде мир, - не факт, що піду", - додав глава держави.
Вибори та другий термін Зеленського
Нагадаємо, що в Україні почали активно обговорювати тему виборів. За даними Reuters, Київ і Вашингтон провели обговорення про можливе укладення мирної угоди з Росією вже в березні цього року. Крім цього, на травень нібито плануються вибори президента і референдум.
При цьому раніше Зеленський заявив, що якщо буде хоча б двомісячне перемир'я, він готовий провести вибори президента. Водночас він вважає, що Росія хоче його замінити.
Також повідомлялось, що у ВР пропонують зобов’язати кандидатів на повоєнних виборах декларувати співпрацю з РФ з 2014 року та передбачити можливість відмови в реєстрації за приховування таких фактів.
