Reuters узнало, куда россияне ударили "Орешником" на Львовщине

Удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Украине был акцией запугивания европейских стран. Она попала в объект на Львовщине, расположенный неподалеку от границы с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам чиновника, "Орешник", вероятно, нес инертные боеголовки, а не боевой заряд. Это подтверждает версию о том, что целью вражеского удара была именно демонстрация силы, а не уничтожение объекта.

Повреждения описываются как незначительные: прилет нескольких суббоеприпасов вызвал "небольшие пробития бетонных конструкций" цеха, а также образовал воронки рядом в лесу.

Агентство со ссылкой на украинского чиновника рассказало, что вражеская ракета попала в цех львовского государственного предприятия.

Удар "Орешником" по Львовской области

Напомним, в ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. Предполагалось, что запустили баллистическую ракету "Орешник".

Перед этим мониторы сообщили, что была зафиксирована необычная активность на ракетном полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Россияне подтвердили запуск баллистической ракеты на Львов и вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина. Именно этим россияне объяснили очередной теракт против Украины.

Позже атаку российским "Орешником" подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Днем Служба безопасности Украины продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты, которой россияне атаковали Львовскую область. Обстрел уже квалифицировали как военное преступление.

В ЕС отметили, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует, что не хочет мира, а на дипломатию отвечает ракетными ударами. Пуск "Орешника" по Украине - это предупреждение для Европы и США.

Отметим, что отслеживала вражескую ракету Польша - Украина заранее знала о возможном пуске и предупредила партнеров.

Что это за ракета и в чем ее опасность - читайте в материале РБК-Украина.