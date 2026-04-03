Реєстрацію на НМТ-2026 закрили: скільки учасників і до якого числа можна виправити помилки

14:24 03.04.2026 Пт
4 хв
Щоб не втратити шанс на іспит, вступникам краще перевірити персональні кабінети
aimg Ірина Костенко
Проміжні підсумки основного періоду реєстрації на НМТ вже відомі (фото ілюстративне: Getty Images)

Основний період реєстрації на НМТ-2026 завершився, проте тисячам вступників ще потрібно виправити деякі помилки. Часу гаяти не можна, адже на це залишились лічені дні.

Докладніше про те, скільки вступників скористалися цього року сервісом реєстрації й завершили процес успішно, як саме створювались персональні кабінети учасників НМТ і як ще можна доопрацювати надіслані дані (та до якого числа), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Реєстрацію закрито: основний етап подання заявок на НМТ-2026 офіційно завершився.
  • Масштаб: цього року на іспит уже подалися понад 373 тисяч осіб, з них понад 18 тисяч - складатимуть НМТ за кордоном.
  • Критична дата: усунути помилки в документах або змінити деякі дані можна лише до 7 квітня.
  • Актуальна інформація: відстежувати важливі повідомлення про НМТ вступникам потрібно у персональних кабінетах.
  • Наступний крок: основна сесія тестування стартує вже з 20 травня.

Скільки українців виявили бажання скласти НМТ

У прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) нагадали, що основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2026 році вже завершився.

Повідомляється, що спеціальним сервісом реєстрації на сайті УЦОЯО скористалися понад 373 тисяч осіб.

При цьому понад 60% - створили персональний кабінет учасника НМТ за допомогою застосунку "Дія".

Вхід до персонального кабінету учасника НМТ (скриншот: my.testportal.gov.ua/cabinet/login)

347 377 осіб - вже отримали підтвердження успішної реєстрації. Отже вони можуть сформувати сертифікат НМТ 2026 року.

"Радимо вступникам і вступницям зазирнути до персональних кабінетів, щоб не пропустити важливого повідомлення", - додали в УЦОЯО.

Скільки учасників НМТ в Україні та за кордоном

Заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко у своєму Facebook повідомив, що станом на 3 квітня 2026 року:

  • 329 230 учасників складатимуть тест в Україні;
  • 18 146 - за кордоном.

"Для порівняння, у 2025 році за підсумками основного періоду реєстрації на НМТ зареєструвалося близько 320 тисяч осіб", - нагадав посадовець.

Він додав також, що "остаточна кількість учасників цього року буде відома після завершення періоду внесення змін та верифікації всіх даних".

Кому ще потрібно доопрацювати надіслані дані

В УЦОЯО зауважили, що цьогоріч (як і в минулі роки) є охочі пройти НМТ, яких регіональні центри оцінювання якості освіти поки що не зареєстрували для участі в тестуванні.

Уточнюється, що за результатами оброблення реєстраційних документів понад 6 тисяч осіб отримали повідомлення про потребу в доопрацюванні:

Коли можна виправити помилки чи змінити дані

"Хвилюватися не варто, адже усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти ще можна", - розповіли українцям в УЦОЯО.

Наголошується водночас, що зробити це потрібно не пізніше ніж 7 квітня.

Усунути недоліки в реєстраційних документах можна до 7 квітня (інфографіка: testportal.gov.ua)

Крім того, до 7 квітня учасники й учасниці НМТ-2026 мають змогу:

  • змінити четвертий предмет (на вибір);
  • обрати інший населений пункт проходження тестування;
  • змінити мову тестування (якою бажають отримати завдання НМТ);
  • уточнити або додати інформацію про потребу у створенні особливих (спеціальних) умов у тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ);
  • змінити сесію тестування - з основної на додаткову.

"Відстежувати важливі повідомлення про НМТ потрібно у власних персональних кабінетах", - нагадав Трофименко.

Публікація Миколи Трофименка (скриншот: facebook.com/mykola.trofymenko)

Який етап у межах НМТ-2026 наступний

Наступний етап, за словами заступника міністра освіти й науки, - тестування (власне НМТ), які відбудеться у період:

  • з 20 травня 2026 року;
  • до 25 червня 2026 року.

"Інформація про місце та час проведення НМТ також буде доступною у персональних кабінетах учасників", - наголосив Трофименко.

Насамкінець він нагадав, що у травні буде доступна реєстрація на додаткову сесію НМТ, яка відбудеться у період з 17 до 24 липня.

"Додаткова сесія призначена для тих, хто не зміг узяти участі в тестуванні основної сесії з поважних причин", - підсумував Трофименко.

