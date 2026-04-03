Регистрацию на НМТ-2026 закрыли: сколько участников и до какого числа можно исправить ошибки

Основной период регистрации на НМТ-2026 завершился, однако тысячам поступающих еще нужно исправить некоторые ошибки. Времени терять нельзя, ведь на это остались считанные дни.
Подробнее о том, сколько абитуриентов воспользовались в этом году сервисом регистрации и завершили процесс успешно, как именно создавались персональные кабинеты участников НМТ и как еще можно доработать присланные данные (и до какого числа), - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
В пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) напомнили, что основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году уже завершился.
Сообщается, что специальным сервисом регистрации на сайте УЦОКО воспользовались более 373 тысяч человек.
При этом более 60% - создали персональный кабинет участника НМТ с помощью приложения "Дія".
347 377 человек - уже получили подтверждение успешной регистрации. Так что они могут сформировать сертификат НМТ 2026 года.
"Советуем абитуриентам и абитуриенткам заглянуть в персональные кабинеты, чтобы не пропустить важное сообщение", - добавили в УЦОКО.
Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в своем Facebook сообщил, что по состоянию на 3 апреля 2026 года:
"Для сравнения, в 2025 году по итогам основного периода регистрации на НМТ зарегистрировалось около 320 тысяч человек", - напомнил чиновник.
Он добавил также, что "окончательное количество участников этого года будет известно после завершения периода внесения изменений и верификации всех данных".
В УЦОКО отметили, что в этом году (как и в прошлые годы) есть желающие пройти НМТ, которых региональные центры оценивания качества образования пока что не зарегистрировали для участия в тестировании.
Уточняется, что по результатам обработки регистрационных документов более 6 тысяч человек получили сообщение о необходимости в доработке:
"Волноваться не стоит, ведь устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования еще можно", - рассказали украинцам в УЦОКО.
Подчеркивается одновременно, что сделать это нужно не позднее 7 апреля.
Кроме того, до 7 апреля участники и участницы НМТ-2026 могут:
"Отслеживать важные сообщения об НМТ нужно в собственных персональных кабинетах", - напомнил Трофименко.
Следующий этап, по словам заместителя министра образования и науки, - тестирование (собственно НМТ), которое состоится в период:
"Информация о месте и времени проведения НМТ также будет доступна в персональных кабинетах участников", - подчеркнул Трофименко.
В завершение он напомнил, что в мае будет доступна регистрация на дополнительную сессию НМТ, которая состоится в период с 17 по 24 июля.
"Дополнительная сессия предназначена для тех, кто не смог принять участие в тестировании основной сессии по уважительным причинам", - подытожил Трофименко.
