Регистрацию на НМТ-2026 закрыли: сколько участников и до какого числа можно исправить ошибки

Главное: Регистрация закрыта : основной этап подачи заявок на НМТ-2026 официально завершился.

Сколько украинцев изъявили желание сдать НМТ

В пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) напомнили, что основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году уже завершился.

Сообщается, что специальным сервисом регистрации на сайте УЦОКО воспользовались более 373 тысяч человек.

При этом более 60% - создали персональный кабинет участника НМТ с помощью приложения "Дія".

Вход в персональный кабинет участника НМТ (скриншот: my.testportal.gov.ua/cabinet/login)

347 377 человек - уже получили подтверждение успешной регистрации. Так что они могут сформировать сертификат НМТ 2026 года.

"Советуем абитуриентам и абитуриенткам заглянуть в персональные кабинеты, чтобы не пропустить важное сообщение", - добавили в УЦОКО.

Сколько участников НМТ в Украине и за границей

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в своем Facebook сообщил, что по состоянию на 3 апреля 2026 года:

329 230 участников будут сдавать тест в Украине;

18 146 - за границей.

"Для сравнения, в 2025 году по итогам основного периода регистрации на НМТ зарегистрировалось около 320 тысяч человек", - напомнил чиновник.

Он добавил также, что "окончательное количество участников этого года будет известно после завершения периода внесения изменений и верификации всех данных".

Кому еще нужно доработать присланные данные

В УЦОКО отметили, что в этом году (как и в прошлые годы) есть желающие пройти НМТ, которых региональные центры оценивания качества образования пока что не зарегистрировали для участия в тестировании.

Уточняется, что по результатам обработки регистрационных документов более 6 тысяч человек получили сообщение о необходимости в доработке:

предоставленной ими информации;

и/или копий документов.

Когда можно исправить ошибки или изменить данные

"Волноваться не стоит, ведь устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр оценивания качества образования еще можно", - рассказали украинцам в УЦОКО.

Подчеркивается одновременно, что сделать это нужно не позднее 7 апреля.

Устранить недостатки в регистрационных документах можно до 7 апреля (инфографика: testportal.gov.ua)

Кроме того, до 7 апреля участники и участницы НМТ-2026 могут:

изменить четвертый предмет (на выбор);

выбрать другой населенный пункт прохождения тестирования;

изменить язык тестирования (на котором хотят получить задания НМТ);

уточнить или добавить информацию о необходимости в создании особых (специальных) условий во временном экзаменационном центре (ТЭЦ);

изменить сессию тестирования - с основной на дополнительную.

"Отслеживать важные сообщения об НМТ нужно в собственных персональных кабинетах", - напомнил Трофименко.

Публикация Николая Трофименко (скриншот: facebook.com/mykola.trofymenko)

Какой этап в рамках НМТ-2026 следующий

Следующий этап, по словам заместителя министра образования и науки, - тестирование (собственно НМТ), которое состоится в период:

с 20 мая 2026 года;

до 25 июня 2026 года.

"Информация о месте и времени проведения НМТ также будет доступна в персональных кабинетах участников", - подчеркнул Трофименко.

В завершение он напомнил, что в мае будет доступна регистрация на дополнительную сессию НМТ, которая состоится в период с 17 по 24 июля.

"Дополнительная сессия предназначена для тех, кто не смог принять участие в тестировании основной сессии по уважительным причинам", - подытожил Трофименко.