"Рамштайн". Як союзники допомагають Україні та чого чекати від нової зустрічі

Чергову зустріч союзників України у форматі "Рамштайн" заплановано цього місяця. Тим часом, деякі західні партнери анонсують конкретну військову допомогу.

Про те, на що можна розраховувати від восьмого "Рамштайну", - у матеріалі РБК-Україна .

Що таке зустрічі "Рамштайн"

Це зустрічі країн-союзниць на рівні міністрів у рамках Консультативної групи з питань оборони України. Формат назвали за місцем проведення першого засідання на базі Повітряних сил США у Німеччині. Надалі зустрічі проходили у різних місцях, очно та онлайн, але за ними закріпилася неофіційна назва "Рамштайн".

На них союзники координують зусилля з метою прискорення поставки зброї Україні для протистояння вторгненню Російської Федерації. Також там обговорюються питання післявоєнної підтримки Києва.

Список учасників є досить широким. Окрім партнерів з НАТО, на зустрічі приїжджали представники Австралії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Японії, Ізраїлю, Йорданії, Катару, Кенії, Ліберії, Марокко, Австрії та інших країн. Загалом формат налічує близько 50 учасників.

Коли пройде восьма зустріч

Цього тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наступне засідання відбудеться найближчим часом.

"Ми покладаємо великі надії на нові рішення щодо оборонної підтримки з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн". Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень", - зазначив він.

Він також назвав озброєння, яких особливо потребують Сили оборони України, - це системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також боєприпаси до них.

Конкретної дати поки що немає, але міністр оборони Олексій Резніков раніше припустив, що восьмий "Рамштайн" пройде в січні 2023 року. Оскільки західні союзники живуть у режимі мирного часу, то подальша підтримка буде обговорюватися після зимових свят.

"Тому реалістично та логічно, що "Рамштайн" відбудеться в січні, але це не забирає жодних комунікацій на двосторонній основі, які щодня у мене проходять з міністрами оборони різних країн", - говорив він у грудні.

Фото: черговий "Рамштайн" має пройти у січні (GettyImages)

На що розраховує Україна

Днями заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" слід очікувати максимального посилення України. Особливо після телефонних переговорів Володимира Зеленського з лідерами Канади, Норвегії, Великобританії, Нідерландів та інших країн.

За його словами, зустріч принесе добрі новини щодо посилення оборонних потреб України. Ймовірно, саме перед восьмим самітом напередодні було підтверджено поставки військової техніки з Франції.

Йдеться про легкі колісні танки та бронетранспортери. Зеленський після розмови з французьким президентом Еммануелем Макроном наголосив на його лідерстві в оборонній підтримці України.

"Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців та спокій для всіх європейців. Саме перед новим "Рамштайном" такий сигнал є надзвичайно актуальним", - додав український президент.

Що анонсують західні партнери

Франція

Макрон оголосив про постачання важких бронемашин AMX-10RC, які з урахуванням озброєння підпадають під класифікацію легких танків. Очевидно, це стало можливим у зв'язку зі зняттям їх з експлуатації. Наприклад, кілька місяців тому в Іноземному легіоні прозвітували про повну заміну їх на EBRC Jaguar.

Докладніше про них - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Крім того, українській стороні буде передано бронетранспортери Bastion. Поки невідомо, коли і скільки, але може йтися про 20 одиниць.

РБК-Україна також наводила головні факти щодо цих БТР.

США

Напередодні президент США Джо Байден підтвердив, що розглядається можливість постачання бойових машин Bradley, які також називають легкими танками. А сьогодні видання The Washington Post повідомило, що вони можуть увійти до найближчого пакету військової допомоги.

При цьому високопосадовець адміністрації Байдена підкреслив, що на складах у США знаходяться тисячі таких машин, тому відправка частини з них до України не підірве запаси американської армії.

Про них читайте у матеріалі "Легкі танки від США. Головне про бойові машини Bradley і чи отримає їх Україна".

Німеччина

Німецький уряд вже передав 20 пускових установок системи APWKS на пікапах і ракети, а також дві ремонтно-евакуаційні машини, тягач для танків, 7 гусеничних машин піхоти, 63 пікапи, 17 вантажівок, системи виявлення дронів, розвідувальні безпілотники та іншу техніку.

Що було на попередніх "Рамштайнах"

З квітня 2022 року у цьому форматі пройшло 7 зустрічей. Далі основні результати кожного з засідань Консультативної групи.

Перший "Рамштайн". Союзники з'ясовували можливості промислового потенціалу, щоб визначити, як виробники зброї можуть допомагати Україні. Ухвалено рішення про надання необхідних озброєнь у стислий термін, понад 30 країн зобов'язалися виділити понад 5 млрд військової допомоги.

Другий "Рамштайн". Союзники зобов'язалися наростити поставки артилерії 155-мм калібру та посилити берегову оборону України. Зокрема, Італія, Греція, Норвегія та Польща оголосили про передачу критично необхідних артсистем та боєприпасів. А Чехія анонсувала передачу гелікоптерів вогневої підтримки, танків та ракетних систем.

Фото: після кожного "Рамштайну" союзники посилюють підтримку України (GettyImages)

Третій "Рамштайн". США оголосили поставки 18 гаубиць М777, десятків тисяч боєприпасів та ракет для систем HIMARS. Партнери за підсумками зустрічі заявили, що посилять українське узбережжя ракетами Harpoon, Brimstone, а Німеччина пообіцяла постачати системи MARS II.

Словаччина зобов'язалася передати гелікоптери Мі-17 та ракетні боєприпаси. Канада, Польща та Нідерланди - ствольну артилерію.

Четвертий "Рамштайн". США оголосили про постачання 1000 високоточних боєприпасів для 155-мм артилерії та додаткових систем HIMARS. Інші країни зобов'язалися забезпечити навчання українських військових на натовських озброєннях, а також відновлювати українську техніку, постачати запчастини та інші бойові засоби.

П'ятий "Рамштайн". Американська сторона заявила про передачу додаткових гаубиць, протирадіолокаційних ракет HARM, сотні броньовиків Humvee, мільйонів набоїв, понад 5 000 протитанкових систем та тисячі протитанкових мін.

Норвегія анонсувала поставки 160 ракет Hellfire, Німеччина - зенітних самохідних установок Gepard та броньованих танків-мостоукладачів Biber.

Шостий "Рамштайн". На ньому вперше офіційно було оголошено про постачання систем протиповітряної оборони. Надалі українські сили отримали NASAMS, IRIS-T, Hawk та інші кошти. Німеччина зобов'язалася поставити додаткові системи MARS II та самохідні артилерійські установки PzH 2000.

Канада та Нідерланди також оголосили про постачання зброї та іншої допомоги на кілька десятків мільйонів доларів.

Сьомий "Рамштайн". Греція оголосила про готовність поставити 155-мм боєприпаси, Польща - додаткову артилерію та боєприпаси, а також засоби ППО ближньої дії. Іспанія підтвердила постачання систем ППО Hawk, Німеччина - додаткові РСЗВ, Канада та Швеція зобов'язалися передати озброєння та зимове спорядження на сотні мільйонів доларів.

Формат приміряють інші сфери

Енергетичний "Рамштайн"

У жовтні після зміни тактики російських ракетних ударів та атак безпілотників в Україні заговорили про необхідність енергетичного "Рамштайну". У його рамках має координуватися допомога союзників за умов постійного пошкодження об'єктів енергетики.

"Головне, що країни готові до цього, готові до спільної роботи, щоб допомогти Україні подолати ці проблеми", - говорив тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За даними The New York Times, США наприкінці осені взялися за формування нової групи допомоги для України, щоб координувати поставки генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для термінового відновлення енергетичних мереж. Перше таке засідання відбулося у грудні 2022 року в Парижі.

Фото: перше засідання енергетичного "Рамштайну" (GettyImages)

Фінансовий "Рамштайн"

Восени 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував партнерам приєднатися до фінансового "Рамштайну". У тому числі тому, що на той момент Україна не отримала жодного центу на запропонований план оперативного відновлення Fast Recovery на суму 17 млрд доларів.

Помічник держсекретаря США Карен Донфрід в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що ця модель може стосуватися прямої бюджетної допомоги та підтримки у короткостроковій перспективі. Але висловила сумніви щодо перспектив цього формату, коли йдеться про довгострокові зусилля.

Тим не менш, прем'єр Денис Шмигаль розраховує, що перше засідання фінансового "Рамштайну" може пройти в першому кварталі 2023 року. Причому на найвищому політичному рівні.

Інформаційний "Рамштайн"

Цей формат запропонував міністр культури Олександр Ткаченко. Привід - фінансування російської пропаганди у рази перевищує інформаційні проекти країн.

Очікується, що зустріч у такому форматі найближчим часом відбудеться у Варшаві чи Парижі. Її мета - зробити санкції проти пропагандистських російських медіа світовим трендом. Спочатку канали пропаганди будуть прибрані з інформаційного поля у США та Євросоюзі. Українська сторона готує план дій з 7 пунктів.