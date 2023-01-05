Коли США можуть оголосити про постачання БМП Bradley до України: ЗМІ дізналися подробиці
Сполучені Штати Америки можуть включити бойові машини Bradley до пакету допомоги, про який буде оголошено вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.
"Високопоставлений представник адміністрації заявив, що Bradley можуть бути включені до пакету озброєнь, про який буде оголошено вже цього тижня", - пише видання.
Там зазначили, що США мають тисячі таких бойових машин, і відправка частини з них в Україну не підірве запаси Штатів.
WP також пише, що Bradley технічно і не є танком, проте незважаючи на це, бойові машини можуть запропонувати значну модернізацію для українських сухопутних військ.
Нагадаємо, вчора президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України.
При цьому пізніше стало відомо, що США готують новий пакет воєнної допомоги Україні. До нього можуть увійти додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Головне про бойові машини Bradley, читайте у матеріалі РБК-Україна "Легкі танки від США. Головне про бойові машини Bradley і чи отримає їх Україна".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.