Енергетичний "Рамштайн". США формують нову групу допомоги для України

Дипломати США працюють над організацією робочої групи для координації постачання Україні генераторів, трансформаторів та іншого обладнання, необхідного для термінового відновлення енергомережі після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

За даними видання, переговори про це почалися під час саміту "Великої сімки" у Мюнстері на початку листопада.

Поки що в них приймають країни "сімки" та їх "найближчі партнери". Наступне засідання робочої групи має відбутися на початку грудня в Парижі.

Зразком для цього починання є контактна група з оборони України, організована США на початку квітня.

У ній зараз уже бере участь понад 50 країн та організацій, група збирається щомісяця у так званому форматі "Рамштайн". Назва запозичена у військової бази у Німеччині, де відбулася перша зустріч. Союзники обговорюють поточні потреби України в озброєннях та військовій техніці.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять 53 млн доларів на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення енергосистеми України після російських атак.

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