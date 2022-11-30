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Енергетичний "Рамштайн". США формують нову групу допомоги для України

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Вашингтон, Середа 30 листопада 2022 07:30
Енергетичний "Рамштайн". США формують нову групу допомоги для України Фото: США формують контактну групу для підтримки енергосистем України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Дипломати США працюють над організацією робочої групи для координації постачання Україні генераторів, трансформаторів та іншого обладнання, необхідного для термінового відновлення енергомережі після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

За даними видання, переговори про це почалися під час саміту "Великої сімки" у Мюнстері на початку листопада.

Поки що в них приймають країни "сімки" та їх "найближчі партнери". Наступне засідання робочої групи має відбутися на початку грудня в Парижі.

Зразком для цього починання є контактна група з оборони України, організована США на початку квітня.

У ній зараз уже бере участь понад 50 країн та організацій, група збирається щомісяця у так званому форматі "Рамштайн". Назва запозичена у військової бази у Німеччині, де відбулася перша зустріч. Союзники обговорюють поточні потреби України в озброєннях та військовій техніці.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять 53 млн доларів на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення енергосистеми України після російських атак.

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