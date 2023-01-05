Німеччина передала Україні 20 пускових установок для APWKS, розвідувальні дрони та пікапи

Німеччина оновила список допомоги, переданої Україні. Зокрема, наша держава отримала 20 пускових установок для APWKS, а також 63 пікапи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

За тиждень Україна отримала від Німеччини:

20 пускових установок на пікапах для систем APWKS;

2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

1 тягач танків Oshkosh M1070;

7 гусеничних дистанційно керованих машин піхоти;

63 пікапи;

21 генератор;

17 вантажівок 8х8;

32 мобільні системи опалення;

8 розвідувальних безпілотників;

30 систем виявлення дронів;

27 датчиків для боротьби з безпілотниками;

1 машину швидкої допомоги;

7 патрульних машин;

12 великовантажних причепів;

36 400 бавовняних ковдр.

До того ж, Німеччина готується передати Україні ще 92 розвідувальних безпілотники.

Нагадаємо, в німецькому уряді пояснили, від чого залежить постачання зброї Україні.

Тим часом посол України в Німеччині Олексій Макеєв впевнений, що Україна отримає від Німеччини танки.

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