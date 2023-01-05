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Зброя перемоги. Що відомо про французькі БТР Bastion, які отримає Україна

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Київ, Четвер 05 січня 2023 15:30
Зброя перемоги. Що відомо про французькі БТР Bastion, які отримає Україна Фото: Україна отримає французькі БТР Bastion (amgeneral com)
Автор: Артем Горовенко

Франція готує поставки бронетранспортерів ACMAT Bastion для Збройних сил України. Відповідну інформацію було підтверджено напередодні.

РБК-Україна наводить головні факти щодо цих БТР.

Франція підтвердила поставки

Новини про майбутні поставки повідомив президент України Володимир Зеленський. Після розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном вчора він зазначив, що українська армія отримає не лише легкі танки AMX-10RC.

"Провів тривалу та детальну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном про поточну ситуацію. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. Узгодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей", - написав він у Twitter.

Докладніше про те, що являють собою AMX-10RC, читайте у матеріалі "Україна отримає французькі легкі танки. Що про них відомо".

Щодо кількості "Бастіонів", то ще в жовтні 2022 року французькі ЗМІ писали про поставки 20 одиниць. Причому це будуть нові машини, виготовлені за контрактом компанії Arquus з Міністерством оборони Франції.

Що відомо про Bastion

Це багатоцільовий бронетранспортер, який класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль-всешляховик. Спочатку створювався для французького спецназу в Африці, а також для експорту на Близький Схід та Північну Америку. Цим обумовлений головний конструктивний нюанс - можливість працювати при температурі від -25 до +55 градусів.

Зброя перемоги. Що відомо про французькі БТР Bastion, які отримає Україна

Фото: "Бастіони" здатні розвивати швидкість до 110 км/год (bastion arquus-defense com)

Основні характеристики:

  • колісна база 4х4
  • броня Stanag 459 із захистом від боєприпасів калібра 7,62 мм, уламків мін та артилерійських боєприпасів
  • маса - 12 тонн
  • вміщує від 8 до 10 пасажирів та 2 члени екіпажу
  • головне озброєння - 12,7 або 7,62 мм кулемет з можливістю дистанційного керування
  • максимальна швидкість - 110 км/год.

Може використовуватися як транспортувальна техніка, для медичної евакуації, облаштування командного пункту або ремонтної бази. На сьогодні є кілька модифікацій. Наразі не відомо, яку саме отримають Збройні сили України.

Bastion APC - базова версія, розрахована на перевезення групи з 5 військових. Можливе встановлення на даху виносної турелі з 12,7-мм кулеметом. Також є можливість встановити три 40-мм гранатомети типу HK GMG або три кулемети калібру 7,62 типу MG3.

Bastion PATSAS – версія для сил спеціального призначення зі зниженою до 10 тонн масою.

Bastion HM (High Mobility) - бронетранспортер із збільшеною до 340 кінських сил потужністю двигуна та незалежною підвіскою для підвищеної мобільності. Такі ж характеристики має версія Bastion Fortress .

Bastion APC Extreme Mobility - машина, яка вміщує до 8 бійців. Оснащена дизельним двигуном потужністю 320 к. с. і має два 150-літрові паливні баки.

Бойове застосування

У 2013 році кілька Bastion PATSAS застосовувалися силами швидкого реагування Чаду для вторгнення до Малі під час туарегського повстання. Того ж року армія Буркіна-Фасо розгорнула свої "Бастіони" у рамках миротворчої операції на півночі Малі.

Зброя перемоги. Що відомо про французькі БТР Bastion, які отримає Україна

Фото: "Бастіони" застосовувалися у миротворчих операціях в Африці (bastion wikimedia org)

У 2015 році військові Чаду застосовували їх під час операцій проти терористів "Боко Харам" на Півночі Камеруну та Нігерії. А Саудівська Аравія задіяла кілька одиниць для вторгнення до Ємену.

На озброєнні різних країн

Станом на сьогодні список країн-операторів Bastion має такий вигляд:

  • Бенін - 2 Bastion APC
  • Буркіна-Фасо - понад 20 одиниць різних модифікацій
  • Габон - 5 Bastion APC
  • Камерун - 15 Bastion APC
  • Кенія - 12 Bastion APC
  • Кот-д'Івуар - 9 Bastion APC
  • Мавританія - 7 Bastion APC
  • Малі - 27 Bastion APC
  • Нігер - кілька Bastion PATSAS та 13 Bastion APC
  • Саудівська Аравія - кілька Bastion PATSAS
  • Сенегал - 7 Bastion APC та 2 Bastion PATSAS
  • Сомалі - 13 Bastion APC
  • Того - 29 Bastion PATSAS
  • Туніс - 4 Bastion APC
  • Уганда - 19 Bastion APC
  • Чад - 22 Bastion PATSAS та 4 Bastion APC
  • Швеція - кілька Bastion ТМ

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Франція БТР Збройні сили України
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