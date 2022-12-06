Шмигаль розповів, коли може відбутися перший фінансовий "Рамштайн"

Перше засідання фінансового "Рамштайну" для України може відбутися у першому кварталі 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на брифінгу .

За словами прем'єра, робота у такому форматі де-факто вже відбувається. І наступного тижня у Франції відбудеться чергова міжнародна конференція, де розглядатимуться питання енергетичної, фінансової, військової та ядерної безпеки.

"Тому фактично робота вже триває. Якщо ви чекаєте на формалізований круглий стіл, то він буде. Високий політичний рівень передбачається. Сподіваюся, ми бачитимемо його протягом першого кварталу наступного року", — сказав Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що робота з проведення "фінансового Рамштайну" зараз активно ведеться на рівні Єврокомісії та на рівні фінансових організацій та G7.