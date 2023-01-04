Україна отримає французькі легкі танки AMX-10RC. Що про них відомо
Збройні сили України отримають французькі важкі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називають легкими танками. Очікується, що вони зможуть посилити бойовий потенціал української армії.
РБК-Україна наводить головне про ці бронемашини.
Що відомо
Поставки AMX-10RC - це особиста обіцянка президента Франції Еммануеля Макрона українському колезі Володимиру Зеленському. Єлисейський палац поширив інформацію про це після сьогоднішньої телефонної розмови.
"Це перше постачання бронетехніки західного зразка для підтримки української армії", - зазначив представник адміністрації Макрона.
На даний момент невідомі обсяги та терміни поставок. Але сторони продовжать переговори щодо передачі інших типів броньованої техніки для ЗСУ.
Очевидно, передача AMX-10RC стала можливою у зв'язку зі зняттям їх з озброєння французької армії. Наприклад, кілька місяців тому в Іноземному легіоні прозвітували про повну заміну їх на EBRC Jaguar.
Щодо їхньої наявності, то на озброєнні Франції майже 250 одиниць. Поставки адекватної кількості могли б закрити значну частину потреби Збройних сил України у 700 бронемашин, яку нещодавно озвучив головнокомандувач Валерій Залужний.
На що здатні AMX-10RC
Це майже 17-тонна розвідувальна машина високої мобільності. Як пише профільне видання Defense Express, французькі бронеавтомобілі можуть бути цікавими українській армії, оскільки озброєння дозволяє класифікувати їх як колісні танки. Зокрема, йдеться про 105-мм гармату.
Фото: зброя на AMX-10RC здатна пробити броню російських БМП (GettyImages)
Встановлена на AMX-10RC гармата не уніфікована з іншими 105 мм снарядами НАТО і використовує свої боєприпаси. Та й взагалі легкий танк має низку компромісів.
Наприклад, підкаліберний снаряд має досить обмежені можливості - 150 мм під кутом нахилу 60 градусів на відстані 1,2 км. Цього недостатньо для протидії танкам супротивника, але вистачить для знищення російських БМП або БТРів.
Крім того, AMX-10RC здатний вести вогонь 105 мм осколково-фугасними боєприпасами для ефективної підтримки на полі бою. Але не захищений від адекватних загроз і вразливий для 30-мм гармат.
Основні характеристики:
- колісна база 6х6;
- гідропневматична підвіска дозволяє міняти кліренс у діапазоні 21-60 см;
- рульове управління з бортовим поворотом як у танка;
- дизельний двигун на 280 кінських сил;
- максимальна швидкість - до 80 км/год на шосе та до 7,2 км/год на воді;
- запас ходу - 800 кілометрів;
- броня із зварного алюмінію із захистом від зброї середнього калібру;
- чотири димові гранатомети в задній частині башти;
- основне озброєння - 105-мм гармата середньої дальності. Здатна вести вогонь осколково-фугасними, протитанковими, бронебійними підкаліберними та димовими боєприпасами;
- допоміжне озброєння - 7,62-мм спарений кулемет. Деякі зразки мають додатковий кулемет;
- екіпаж - 4 особи.
Бронебійний підкаліберний снаряд здатний пробити броню радянської БМП на відстані до 2000 метрів. Загалом у боєкомплекті 38 снарядів, з них 12 у башті.
Бойове застосування
AMX-10 RC брали участь в операції "Буря в пустелі" проти армії Іраку. Але перед боями було посилено броню, додано систему хибних цілей для ПТРК та тепловізійну камеру.
Французька 6-та бронетанкова дивізія мала 96 одиниць AMX-10 RC, які прикривали сили вторгнення з флангу та захищали коаліцію від контратаки противника. У ході операції "Даге" вона розбила 45 піхотну дивізію Іраку, захопила аеродром Ас-Сальман, знищила близько 20 танків і взяла в полон 3 000 іракців. При цьому французи не втратили жодної бронемашини AMX-10 RC.
На озброєнні інших країн
Окрім французької армії, різні модифікації цих легких танків є в наступних країнах.
- Індонезія - 24 AMX-10P та 10 AMX-10
- Камерун - 6 AMX-10RC
- Катар - 40 AMX-10P та 12 AMX-10RC
- Марокко - 80 AMX-10RC та 10 AMX-10P
- ОАЕ - 15 AMX-10P
- Саудівська Аравія - 380 AMX-10P, кілька AMX-10EHC та більше 90 AMX-10P
- Сінгапур - 22 AMX-10PAC90 та 22 AMX-10P
Зазначимо, раніше про поставки схожої бронетехніки писали американські ЗМІ. Докладніше - у матеріалі "Легкі танки від США. Головне про бойові машини Bradley і чи отримає їх Україна".
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