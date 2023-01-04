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Зеленський про французькі танки: чіткий сигнал перед "Рамштайном"

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Київ, Середа 04 січня 2023 23:02
Зеленський про французькі танки: чіткий сигнал перед "Рамштайном" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна передасть Україні танки. Така заява є чітким сигналом перед "Рамштайном".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

"Сьогодні є нові й потужні результати від нашого дипломатичного марафону. Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень, і я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримаємо більше бронетехніки, і зокрема - колесні танки французького виробництва", - заявив він.

Президент наголосив, що дуже відновити безпеку для всіх українців та спокій – для всіх європейців.

"Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій – для всіх європейців. Саме перед новим "Рамштайном" такий сигнал є надзвичайно актуальним", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше французькі ЗМІ повідомили, що Макрон пообіцяв Зеленському передати легкі бойові танки.

Крім того, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном, який підтвердив, що Франція передасть Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion.

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