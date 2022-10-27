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Війна у нас комплексна. Кулеба заявив про необхідність енергетичного "Рамштайну"

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Київ, Четвер 27 жовтня 2022 22:01
Війна у нас комплексна. Кулеба заявив про необхідність енергетичного "Рамштайну" Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україні потрібна допомога західних союзників в енергетичній сфері через постійні російські удари по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на телемарафоні.

"Війна у нас комплексна і є потреба у створенні кількох "Рамштайнів". "Рамштайну" для зброї, "Рамштайну" для фінансів, потрібен певний інформаційний "Рамштайн", щоб боротися з російською дезінформацією, закривати пропагандистські канали у світі", - зазначив він.

За його словами, особливо зараз необхідним стає енергетичний "Рамштайн".

"Де країни координуватимуть зусилля щодо допомоги Україні пережити ці нелюдські удари по енергетичній інфраструктурі. Головне, що країни готові до цього, готові до спільної роботи, щоб допомогти Україні подолати ці проблеми", - додав Кулеба.

Зазначимо, формат "Рамштайн" - це умовна назва Контактної групи щодо оборони України. У її рамках західні союзники координують у тому числі поставки зброї. Назва пов'язана з тим, що перше засідання відбулося на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що її країна готова брати участь у відновленні української енергетики.

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