В ОП розповіли, чого варто очікувати від чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"
На черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" варто очікувати максимального підсилення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника глави Офісу президента Андрія Сибіги.
Посадовець зазначив, що телефонні розмови Володимира Зеленського з прем'єр-міністрами Канади, Норвегії, Великої Британії та Нідерландів 3 січня принесуть "плюси".
За словами Сибіги, точно будуть сильні новини та рішення союзників для підсилення наших оборонних потреб з метою адекватного реагування на ризики ескалації на фронті та потенційні виклики.
"Слід розраховувати і на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні", - додав заступник глави ОП.
Нагадаємо, за результатами зустрічі координаційної групи "Рамштайн-7" Україна отримала системи ППО.
До речі, восьме засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні, приєднаються декілька нових країн.
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