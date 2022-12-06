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Резніков розповів, коли чекати "Рамштайн-8"

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Украина, Вівторок 06 грудня 2022 09:59
Резніков розповів, коли чекати "Рамштайн-8" Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Чергове засідання контактної групи з питань безпеки та оборони України у форматі "Рамштайн" скоріш за все відбудеться у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що воно скоріше всього відбудеться в січні. Тому що зараз грудень вже триває, плюс все ж таки у нас з вами відбувається війна і ми це знаємо та живемо в цьому стані. Але при всій повазі до нас та любові, вони живуть в режимі більш мирного часу і в них скоро будуть Christmas-свята, новорічні відчуття, будуть десь переїжджати, переміщатись. Тому реалістично і логістично, що "Рамштайн" відбудеться в січні, але це не забере ніяких комунікацій на двосторонній основі, які щоденно у мене відбуваються з міністрами оборони різних країн", - сказав він.

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Нагадаємо, Україна за результатами зустрічі координаційної групи "Рамштайн-7" отримала системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію, снаряди, а також зимове обмундирування. Засідання пройшло 16 листопада.

Чим закінчилося засідання шостого "Рамштайну" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Олексій Резніков
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