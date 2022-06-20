ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетные обстрелы, прогноз НАТО по войне, запрет российской музыки: новости за выходные

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 08:30
Ракетные обстрелы, прогноз НАТО по войне, запрет российской музыки: новости за выходные Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

Российские войска снова обстреляли украинские города, в НАТО дали прогноз по войне, Верховная рада запретила российскую музыку и ввоз книг из России. Подробнее о том, что произошло на выходных, 18-19 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

  • Подразделения ВСУ отразили штурм в районе Тошковки. После полученных потерь противник отошел на ранее занятые рубежи и проводит перегруппировку сил.
  • Тройка вертолетов ВСУ нанесли авиаудар по скоплению врага в Херсонском районе. На счету штурмовой авиации удары по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, истребитель поразил состав с боеприпасами в Белозерской громаде Херсонской области.
  • Во временно оккупированном Херсоне в субботу, 18 июня, взорвалась машина. Оккупанты заявили о "теракте" украинских партизан. Сообщается, что ранен начальник 90-й исправительной колонии Евгений Соболев, перешедший на сторону оккупантов.
  • Рано утром 18 июня российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.
  • В Новомосковском районе Днепропетровской области на месте ракетной атаки взорвался резервуар с топливом. Погиб спасатель.
  • Вечером в субботу, 18 июня 2022 года, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В этот день с рабочей поездкой в городе был президент Владимир Зеленский.
  • Российские войска ударили ракетами по Ингулецкому району Кривого Рога. Предварительно, есть пострадавшие и разрушения.
  • Российские оккупанты вывезли пленных командиров полка "Азов" в Москву.

Рада запретила российскую музыку и ввоз книг из России

Верховная рада поддержала законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и медиа. Также запретила импорт и распространение книг из России.

Запрет российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве поддержали 303 народных депутата.

Когда закончится война в Украине: в НАТО дали неутешительный прогноз

Война России против Украины может растянуться на годы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.

"Мы должны быть готовы к тому, что она (война - ред.) может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если расходы высокие - не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие. В то же время, это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, которые ежедневно отдают множество жизней. И если Путин сделает с этой войны вывод, что он может просто продолжать, как после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену", - рассказал Столтенберг.

В Польше допустили закрытие неба над западной Украиной и назвали условие

Польша может ввести противоракетную защиту над западной частью Украины. Если Россия продолжит атаковать приграничные районы с нашей страной ракетами большой дальности. Об этом заявил экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей.

"Мы имеем аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы введем противоракетную защиту над западной Украиной", - заявил Козей.

В школах Николаева запретили русский язык

Исполком Николаевского горсовета утвердил запрет на использование русского языка в школах города.

Отмечается, что решение исполкома распространяется на учреждения общего среднего образования Николаева, принадлежащие к коммунальной форме собственности.

Официально. Названо место и дата реванша Усика и Джошуа

Реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

Сообщается, что абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик попытается защитить титулы IBF, WBA, WBO и IBO в прибрежном городе Джидда. Реванш получил название "Ярость на Красном море".

В Украину придет резкое и длительное похолодание: новый прогноз синоптиков

Погода в Украине принесет резкое похолодание после жаркого понедельника 20 июня. Температура в некоторых областях за сутки упадет более чем на 10 градусов. Такая синоптическая ситуация с незначительным повышением температуры продлится вплоть до пятницы, 24 июня.

Что будет с погодой в Украине в течение следующих пяти дней – читайте в материале Styler.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России
Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени