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В Польше допустили закрытие неба над западной Украиной и назвали условие

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Варшава, Суббота 18 июня 2022 12:02
В Польше допустили закрытие неба над западной Украиной и назвали условие Фото: в Польше допустили закрытие неба над западной Украиной (facebook.com/kpszsu)
Автор: Мария Кучерявец

Польша может ввести противоракетную защиту над западной частью Украины. Если Россия продолжит атаковать приграничные районы с нашей страной ракетами большой дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-руководителя Бюро национальной безопасности Польши Станислава Козея, которого цитирует Onet.

"Мы имеем аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы введем противоракетную защиту над западной Украиной", - заявил Козей.

При этом он заявил, что Россия уже проиграла войну на политическом и стратегическом уровне, но сценарий нападения все еще возможен как для Украины, так и для стран Балтии, Польши и всего Запада.

"Если Путин увидит, что его доктрина эскалации эффективна, за несколько лет может продвинуться дальше, например, до Сувальского коридора", - предполагает Козей.

Что такое Сувальський коридор?

Это геополитический термин, присутствующий в терминологии НАТО, означающий территорию вокруг Сувалок, который соединяет балтийские страны с Польшей и остальными странами Альясна. При этом он отделяет от западных стран приграничную российскую Калининградскую область и Беларусь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к Западу с призывом закрыть небо над Украиной, но на это в НАТО ответили решительным отказом.

Добавим, как ранее комментировали закрытие неба над Украиной в США, это может привести к Третьей мировой войне.

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