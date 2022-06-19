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ВСУ отбили штурм Тошковки, на Харьковском направлении враг ведет разведку боем, - Генштаб

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Киев, Воскресенье 19 июня 2022 07:36
ВСУ отбили штурм Тошковки, на Харьковском направлении враг ведет разведку боем, - Генштаб ВСУ отразили несколько штурмов на востоке Украины (Фото: gettyimages.ccom)
Автор: Константин Широкун

Подразделения ВСУ отразили штурм в районе Тошковки. После полученных потерь противник отошел на ранее занятые рубежи и проводит перегруппировку сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северском направлении в целях сковывания действий ВСУ в приграничных районах Брянской и Курской областей враг продолжает удерживать подразделения из состава Западного военного округа. Противник продолжает совершенствовать инженерное оборудование и вести воздушную разведку.

На Харьковском направлении основные усилия войска РФ сосредотачивают на удержании занятых рубежей и обстрелах позиций украинской армии. Противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Тимофеевка и Цаповка. Недалеко от Рубежного российская армия безуспешно пыталась провести разведку боем. Также оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

На Славянском направлении противник обстрелял позиции подразделений ВСУ неподалеку Дибровного, Вернополья, Богородичного и Долины. На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял наши подразделения в районах населенных пунктов Донецк и Николаевка.

На Северодонецком направлении оккупанты совершают обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки. В целях корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия на окраинах города.

На Бахмутском направлении войска РФ обстреливают позиции украинских войск в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка. Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия продолжаются. Штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое наши защитники успешно отбили.

В целях выявления огневых позиций сил обороны, силами штурмовых групп, захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка наши воины остановили точным огнем. Противник отошел.

На Николаевском направлении враг производил огневое поражение подразделений Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Посад-Покровское и Благодатное. Вел воздушную разведку позиций наших войск с применением беспилотников в районе населенного пункта Таврическое.

На Криворожском направлении противник обстрелял из артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Красный Яр и Кобзарцы.

Ранее сообщалось, что за последние три дня на оккупированном Донбассе были ликвидированы не менее 7 объектов с боеприпасами. Только уничтоженный на днях склад в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов.

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