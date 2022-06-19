Пленных командиров "Азова" вывезли в московское СИЗО "Лефортово", - росСМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что командиры "Азова", которые сложили оружие в Мариуполе, находятся в следственном изоляторе "Лефортово".

Отметим, накануне российские СМИ сообщили, что пленных командиров "Азова" вывезли с оккупированного Донбасса на территорию России, хотя именно представители так называемой "Донецкой народной республики" угрожали провести "международный трибунал".

До этого в Государственной думе РФ предлагали запретить обмен пленных бойцов "Азова".

Бойцы "Азова" более двух месяцев держали оборону Мариуполя и позиций на заводе "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в российский плен после команды из Киева сохранить личный состав.

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