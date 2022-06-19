Рада запретила российскую музыку и ввоз книг из России

Верховная рада поддержала законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и медиа. Также запретила импорт и распространение книг из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Также Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции (#7459) из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси", - пишет Железняк.

Запрет российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве поддержали 303 народных депутата.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Верховная рада единогласно поддержала обращение к странам Евросоюза в отношении предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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