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Рада запретила российскую музыку и ввоз книг из России

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Воскресенье 19 июня 2022 14:41
Рада запретила российскую музыку и ввоз книг из России Фото: Рада запретила российскую музыку и ввоз книг из России (facebook.com/streetmusicday)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная рада поддержала законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и медиа. Также запретила импорт и распространение книг из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Запрет российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве поддержали 303 народных депутата.

"Также Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции (#7459) из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и из Беларуси", - пишет Железняк.

Запрет импорта российской литературы поддержали 306 народных депутатов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Верховная рада единогласно поддержала обращение к странам Евросоюза в отношении предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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