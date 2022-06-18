Ракетные удары по Кременчугу: враг обстрелял НПЗ и другие объекты инфраструктуры
Рано утром российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.
По словам Дмитрия Лунина, подробности о поврежденных объектах будут названы позже. О пострадавших в результате ракетного удара не сообщается.
Напомним, ранее россияне уже наносили удары ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщалось о взрывах в Полтавском районе.
11 мая ракетный удар с вражеского самолета претерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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