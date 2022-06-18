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Ракетные удары по Кременчугу: враг обстрелял НПЗ и другие объекты инфраструктуры

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Киев, Суббота 18 июня 2022 05:33
Ракетные удары по Кременчугу: враг обстрелял НПЗ и другие объекты инфраструктуры Фото: Кременчугский НПЗ (adm-pl.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Рано утром российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

По словам Дмитрия Лунина, подробности о поврежденных объектах будут названы позже. О пострадавших в результате ракетного удара не сообщается.

Ракетные удары по Кременчугу: враг обстрелял НПЗ и другие объекты инфраструктуры

Напомним, ранее россияне уже наносили удары ракетами по Кременчугскому НПЗ. Также сообщалось о взрывах в Полтавском районе.

11 мая ракетный удар с вражеского самолета претерпел Полтавский район. Обстрел подтвердил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Кременчуг Полтавская область НПЗ ракетный удар Вторжение России в Украину
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