Взрыв в Херсоне: ранен один из ключевых коллаборантов

Фото: во время взрыва в Херсоне ранен коллаборант Евгений Соболев (t.me/suspilnekherson)

Во время сегодняшнего взрыва в Херсоне ранен начальник 90-й исправительной колонии Евгений Соболев, перешедший на сторону оккупантов. Он ранен в обе ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко.

"В настоящий момент он госпитализирован с ранениями обеих ног. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено на дереве и управлялось дистанционно", - цитирует Геращенко сообщение одного из российских пропагандистов. Добавим, что Соболеву еще в мае объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения. За государственную измену в условиях военного положения начальнику колонии грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненно.