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Взрыв в Херсоне: ранен один из ключевых коллаборантов

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Херсон, Суббота 18 июня 2022 14:38
Взрыв в Херсоне: ранен один из ключевых коллаборантов Фото: во время взрыва в Херсоне ранен коллаборант Евгений Соболев (t.me/suspilnekherson)
Автор: Наталия Гурковская

Во время сегодняшнего взрыва в Херсоне ранен начальник 90-й исправительной колонии Евгений Соболев, перешедший на сторону оккупантов. Он ранен в обе ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко.

"В настоящий момент он госпитализирован с ранениями обеих ног. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено на дереве и управлялось дистанционно", - цитирует Геращенко сообщение одного из российских пропагандистов.

Добавим, что Соболеву еще в мае объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения. За государственную измену в условиях военного положения начальнику колонии грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненно.

Как сообщалось, недавно в Чернобаевке (Херсонская область), которая находится под временной оккупацией российских войск, произошел взрыв в районе местного рынка. Есть погибшие и пострадавшие.

Напомним, ранее украинская сторона сообщила о взрыве в подъезде жилого дома на улице Курчатова в Энергодаре. В момент инцидента там находился самопровозглашенный "мэр" Андрей Шевчик, которого с ранениями увезли в больницу. Ранения получили и два его телохранителя.

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