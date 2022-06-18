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Кривой Рог подвергся ракетной атаке. Есть пострадавшие и разрушения

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Кривой Рог, Суббота 18 июня 2022 13:20
Кривой Рог подвергся ракетной атаке. Есть пострадавшие и разрушения Фото: Кривой Рог подвергся ракетной атаке (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска ударили ракетами по Ингулецкому району Кривого Рога. Предварительно, есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Более подробную информацию будет сообщено дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", - написал Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко также прокомментировал ситуацию, сообщив о 2 раненых.

"У нас "прилет" в Кривом Роге. Есть разрушения. Предварительно, два человека пострадали. На месте работают спасатели", - информирует Резниченко.

Напомним, сегодня россияне запустили шесть ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. И ударили еще двумя по ТЭЦ.

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