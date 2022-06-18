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В школах Николаева запретили русский язык

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Николаев, Суббота 18 июня 2022 15:46
В школах Николаева запретили русский язык Фото: в школах Николаева запретили русский язык (Дидковский Андрей / УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Исполком Николаевского горсовета утвердил запрет на использование русского языка в школах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена исполкома Катерину Стоколяс.

Отмечается, что решение исполкома распространяется на учреждения общего среднего образования Николаева, принадлежащие к коммунальной форме собственности.

Согласно принятому документу, с начала нового учебного года будет запрещено:

  • функционирование 1-4 классов с русским языком обучения;
  • изучение русского языка как предмета, курса, факультатива в 1-11 классах учреждений общего среднего образования Николаева, принадлежащих к коммунальной форме собственности;
  • оформление образовательной среды на русском языке в учреждениях общего среднего образования Николаева, принадлежащих к коммунальной форме собственности.

Напомним, ранее стало известно, что в школах Житомира уже в этом году не будут набирать детей в классы по изучению русского языка.

Также мы писали, что в Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке. Также определили места в которых разрешено выступать.

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