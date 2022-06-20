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Ракетні обстріли, прогноз НАТО щодо війни, заборона російської музики: новини за вихідні

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Понеділок 20 червня 2022 08:30
Ракетні обстріли, прогноз НАТО щодо війни, заборона російської музики: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Російські війська знову обстріляли українські міста, у НАТО дали прогноз щодо війни, Верховна рада заборонила російську музику та ввезення книг із Росії. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 18-19 червня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Рада заборонила російську музику та ввезення книг з Росії

Верховна рада підтримала законопроєкт щодо заборони російської музики в громадських місцях та медіа. Також заборонила імпорт й розповсюдження книг з Росії.

Заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі підтримали 303 народних депутати.

Коли закінчиться війна в Україні: в НАТО дали невтішний прогноз

Війна Росії проти України може розтягнутися на роки. Не дивлячись на це, ми не можемо ослаблювати свою підтримку Києву. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю Bild.

"Ми маємо бути готові до того, що вона (війна - ред.) може тривати роками. Ми не повинні послаблювати підтримку України, навіть якщо витрати високі - не лише на військову допомогу, а й через зростаючі ціни на енергоносії та продовольство. Водночас, це не йде ні в яке порівняння з тією ціною, яку доводиться платити українцям, які щодня віддають безліч життів. І якщо Путін зробить із цієї війни висновок, що він може просто продовжувати, як після війни в Грузії у 2008 році та анексії Криму у 2014 році, то ми заплатимо набагато вищу ціну", - розповів Столтенберг.

В Польщі допустили закриття неба над західною Україною і назвали умову

Польща може ввести протиракетний захист над західною частиною України. Якщо Росія продовжить атакувати прикордонні райони з нашою країною ракетами великої дальності. Про заявив екс-керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй.

"Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми введемо протиракетний захист над Західною Україною", - заявив Козєй.

У школах Миколаєва заборонили російську мову

Виконком Миколаївської міськради затвердив заборону використання російської мови у школах міста.

Наголошується, що рішення виконкому поширюється на установи загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності.

Офіційно. Названо місце і дата реваншу Усика і Джошуа

Реванш між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа пройде 20 серпня 2022 року в Саудівській Аравії.

Повідомляється, що абсолютний чемпіон в суперважкій вазі Олександр Усик спробує захистити титули IBF, WBA, WBO і IBO в прибережному місті Джидда. Реванш отримав назву "Лють на Червоному морі".

В Україну прийде різке і тривале похолодання: новий прогноз синоптиків

Погода в Україні принесе різке похолодання після спекотного понеділка 20 червня. Температура в деяких областях за добу впаде більш як на 10 градусів. Така синоптична ситуація з незначним підвищенням температури триватиме аж до п’ятниці, 24 червня.

Що буде з погодою в Україні протягом наступних п’яти днів – читайте в матеріалі Styler.

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