Тройка вертолетов ВСУ нанесла удар по скомлению врага под Херсоном, - ОК "Юг"

Тройка вертолетов ВСУ нанесли авиаулар по скоплению врага в Херсонском районе. На счету штурмовой авиации удары по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, истребитель поразил состав с боеприпасами в Белозерской громаде Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ в рамках выполнения огневых задач за день совершили четыре воздушных атаки. Общие потери противника за прошедшие сутки на южном направлении подтверждены в количестве 28 солдат и офицеров, одного танка Т-62, радиолокационной станции, топливозаправщика и другой автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что за последние три дня на оккупированном Донбассе были ликвидированы не менее 7 объектов с боеприпасами. Только уничтоженный на днях склад в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тысячи тонн боеприпасов.

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